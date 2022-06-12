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台灣繪師推「雷影NTR吊飾」千人讚爆　IG合照：你老婆真棒

▲▼台灣繪師推「雷影NTR吊飾」千人讚爆　IG合照：你老婆真棒。（圖／翻攝麒麟的快樂繪圖之家）

▲台灣繪師「麒麟」推出「雷影NTR吊飾」。（圖／翻攝麒麟的快樂繪圖之家）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「NTR」源自日本網路流行用語「寝取られnetorare」，又稱「綠帽癖」，指伴侶主動與第三者發生性關係，藉此獲得快感與情趣。知名動漫《火影忍者》中的雷影因外型時常成為本子的「人妻獵人」，而台灣繪師「麒麟」推出的「雷影透明畫框吊飾」也瞬間爆紅。

台灣繪師「麒麟」於5月在個人粉專「麒麟的快樂繪圖之家」推出新設計；他以Instagram 的PO文方式為發想，設計雷影勾搭肩膀的透明吊飾，只要將吊飾拿起來就可以與動漫人物、真人進行合照，有趣的是下方貼文還說「你老婆真棒」等惡搞元素。

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▲▼台灣繪師推「雷影NTR吊飾」千人讚爆　IG合照：你老婆真棒。（圖／翻攝麒麟的快樂繪圖之家）

▲▼惡搞元素深受網友喜愛。（圖／翻攝麒麟的快樂繪圖之家）

▲▼台灣繪師推「雷影NTR吊飾」千人讚爆　IG合照：你老婆真棒。（圖／翻攝麒麟的快樂繪圖之家）

麒麟日前發出預購文後，吸引近2000名網友朝聖購買，「隨時隨地也太方便」、「麒麟，我的超人」、「麒麟我的愛，雷影我來幹」、「有悠遊卡的版本嗎？」「黑皮黃毛的意志」、「牛頭人，我的超人」、「NTR超人出現了」。

據悉，《火影忍者》中的雷影因特徵有金毛、黑肉、大叔等屬性，因此成為NTR類型的愛用角色，許多粉絲二創的本子都採用雷影作為主角。

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