▲預估7、8月康復者達高峰，台中15醫院開長新冠門診。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

全國今（12）日新增本土確診5萬643例，台中市新增7734例，其中有7262例為快篩陽確診，佔93.79%。台中市副市長黃國榮今日於疫情記者會表示，因應確診者康復後可能出現後遺症，台中市目前共有15家醫院開設染疫康復者整合門診，若確診者解隔離後六個月內有出現「長新冠」症狀，可攜帶健保卡及解隔離證明文件就醫。

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▲台中市衛生局長曾梓展。（圖／記者游瓊華攝）



台中市衛生局長曾梓展表示，這15家醫院分別為台中榮民總醫院、中山醫學大學附設醫院、中國醫藥大學附設醫院、台中醫院、豐原醫院、國軍台中總醫院附設民眾診療服務處、林新醫院、光田綜合醫院、童綜合醫院、台中慈濟醫院、澄清綜合醫院、澄清綜合醫院中港分院、國軍台中總醫院中清分院附設民眾診療服務處、烏日林新醫院以及長安醫院等。

曾梓展指出，這項計畫主要針對確診者於解除隔離日起6個月內，如有COVID-19所致相關症狀，如疲倦、喘、關節痛、胸痛等，可持健保卡、解除隔離證明文件前往醫院就醫，經主責醫師判斷有COVID-19急性感染後徵候群，且有整合醫療需求者，將安排整合醫療團隊會診看診。病人當次於整合門診進行醫療服務後，僅需繳交一次掛號費及一次部分負擔。