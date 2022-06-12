腦霧真的很可怕！她康復開車突忘自己在哪　網刷一排「我也是」

▲原PO確診後康復近一個月，仍有腦霧現象。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者張靖榕／綜合報導

不少確診者康復後遺留下長新冠症狀，一名女網友也在臉書分享經歷，日前開車回家路上竟然瞬間忘記自己人在哪裡，周圍環境完全陌生，簡直像失智的感覺，讓她直呼「腦霧真的很可怕」！其他也有同樣情況的網友留言，「真的，有點提早失智症的感覺」、「我會短暫失憶」、「我也是，真的會！」

原PO在5月初確診，除了沒有失去味覺外，其他的症狀都一次出現，之後她在5月17日0點出關，當時表示還有頭陣痛、胸痛、喉嚨沙啞等後遺症。

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相隔近一個月，原PO仍有後遺症，讓她驚呼「腦霧真的很可怕」！她本月11日又在臉書社團「確診者有話要說」發文，表示10日開車走平常路線準備回家，一瞬間忘記自己在哪裡，「周遭環境完全陌生，放慢速度尋找路牌，看到路牌時整個人就恢復正常」，簡直就像是電視上演的失智的感覺，而且她也聽到身邊不少人有腦霧的後遺症。

網友紛紛留言，「真的，有點提早失智症的感覺」、「出關去上班後，工作到一半會恍惚放空，想先做某件事，轉過身又忘了，特別容易憊勞，每天都覺得好累好累」、「我有發生一次好可怕….突然茫然在走了2年下班的路上知道怎麼走，明明所有事情都是熟悉的，就是不知道怎麼走」、「真的會，明明知道卻突然叫不出那樣東西的名字」、「我連鑰匙都忘記長哪樣」、「我也是，一個晚上問了3次女兒作業寫完了沒？牙刷了沒？女兒都說我怎麼了...」。