撞準新娘落跑2移工躲彰化宿舍　被同鄉群組罵「丟臉」決定投案



記者許權毅、白珈陽／台中報導



終於抓到了！台中龍井準新娘騎士遭6移工闖紅燈撞傷昏迷，當時其中2名逃逸移工立刻往田裡逃跑消失，經過警方地毯式清查，發現2人疑似躲在彰化芳苑一帶投靠同鄉，經過友人勸說，加上越南移工群組討論頻繁，許多同鄉直呼相當丟臉，2人感到羞愧決定投案，警方到2人藏匿民宅確定身分，終於在11日下午4時許逮捕最後2移工。



▲台中移工撞傷準新娘騎士，11日最後2移工遭逮。（圖／記者許權毅翻攝）





▲經過友人勸說，2移工決定向警方投案，警方前往民宅確認2人身分。（圖／記者許權毅翻攝）



移民署台中市專勤隊副隊長黨昱泰表示，清查後發現6名移工曾一同住在彰化芳苑一帶，展開24小時埋伏查訪，不過2移工游移不定，偵查一度陷入膠著。該透天厝附近有4、5間為出租移工宿舍，警方向其他越南籍移工打聽，許多移工也認為肇事逃逸不可取，在移工群組內轉傳訊息，直呼相當丟臉，呼籲2人盡快投案，經由同鄉向移民署通報後，台中專勤隊協同烏日警方到該民宅確認2人身分，逮捕帶回。



警方表示2移工為乘客，並無刑事責任，不過是逃逸移工身分，後續將遣送回國。2移工供稱，自已當下會逃跑就是怕被遣送回國，不過看到新聞播送，加上同鄉友人勸說，才決定投案面對，這幾天都靠不同友人接濟，但多數友人怕惹上麻煩也不太願意，加上自己身上有一點錢才可以度日。至於2人經過快篩為陰性，12日已完成PCR篩檢，正在等待結果。



