普丁出訪「便便要打包帶走」！俄探員裝箱運回國　原因曝光

▲俄羅斯總統普丁。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

法國新聞雜誌《Paris Match》9日刊出2名調查記者的報導指出,俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)進行海外出訪時,身邊保鑣們會把他的排泄物收集帶回俄羅斯,以防外國間諜藉此窺探得知普丁的身體健康狀況。

商業內幕報導,專門負責收集普丁排泄物的單位正是「俄羅斯聯邦安全局」(Federal Protection Service)。依據記者金特(Regis Gente)與魯賓(Mikhail Rubin)的說法,俄國探員會把普丁的排泄物放入專門的小包包內,最後放進手提箱中帶回俄羅斯,這在普丁2017年5月29日訪問法國、2019年10月訪問沙烏地阿拉伯的海外行程中都曾發生過。

另外,普丁2019年出訪法國期間,一段影像錄到有6名身穿西裝的隨扈陪著他進入浴廁,其中一人就拿著小包包走出來,但並不清楚裡面裝的東西為何。

另名記者魯斯塔莫娃(Farida Rustamova)也說,普丁保鑣已經這樣做很多年,但她所知道的方式有些不同,有時普丁的排泄物會被當場銷毀。

2/ at least sometimes all secret substances are being destroyed immediately on the spot. and it was first reported to the world by a rather unexpected source - by @VeepHBO Julia Louis-Dreyfus on The Late Show in 2020 https://t.co/wXnkTHnXtf