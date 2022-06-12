普丁出訪「便便要打包帶走」！俄探員裝箱運回國　原因曝光

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

法國新聞雜誌《Paris Match》9日刊出2名調查記者的報導指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）進行海外出訪時，身邊保鑣們會把他的排泄物收集帶回俄羅斯，以防外國間諜藉此窺探得知普丁的身體健康狀況。

商業內幕報導，專門負責收集普丁排泄物的單位正是「俄羅斯聯邦安全局」（Federal Protection Service）。依據記者金特（Regis Gente）與魯賓（Mikhail Rubin）的說法，俄國探員會把普丁的排泄物放入專門的小包包內，最後放進手提箱中帶回俄羅斯，這在普丁2017年5月29日訪問法國、2019年10月訪問沙烏地阿拉伯的海外行程中都曾發生過。

另外，普丁2019年出訪法國期間，一段影像錄到有6名身穿西裝的隨扈陪著他進入浴廁，其中一人就拿著小包包走出來，但並不清楚裡面裝的東西為何。

另名記者魯斯塔莫娃（Farida Rustamova）也說，普丁保鑣已經這樣做很多年，但她所知道的方式有些不同，有時普丁的排泄物會被當場銷毀。

2/ at least sometimes all secret substances are being destroyed immediately on the spot. and it was first reported to the world by a rather unexpected source - by @VeepHBO Julia Louis-Dreyfus on The Late Show in 2020 https://t.co/wXnkTHnXtf — Farida Rustamova (@faridaily_) June 10, 2022

文中分析，俄羅斯此舉似乎是為了降低外國勢力藉此窺探普丁身體狀況的風險，因過去至少已發生過2起透過排泄物取得情報的類似事件。

前蘇聯特工2016年表示，史達林（Joseph Stalin）曾試圖透過分析毛澤東及其他中國高官的排泄物進行監視。英國軍事專家傑拉帝（Tony Geraghty）則說，在冷戰時期，英國間諜會過濾蘇聯在東德部隊使用過的「髒廁紙」，因為蘇聯軍人沒有衛生紙，經常使用軍事文件或私人信件代替。

路透報導，就在今年2月初，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與普丁面對面會晤之前，拒絕接受俄方提出的新冠檢測要求，擔憂這會被拿來分析他的DNA。