預約到2024年的牛肉麵！客怒留1星「誇張」　老闆霸氣回：別來煩我

▲想吃牛肉麵，得等到2024年。圖為示意圖，非本文店家圖片。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

位在新北市板橋區巷子裡的一間牛肉麵店，有許多饕客慕名而來，不過店內只有5個座位，避免客人在門口排隊，造成附近住戶的困擾，店家採「預約制」，沒想到竟然要等2年以上才吃得到，就有網友在Google評論留下負評，「行銷方式很差」。而老闆也霸氣回應，「不想煮麵給你吃，別來煩我」。

「門前隱味牛肉麵」臉書粉專發文，有位網友在Google評論留下一星，並寫道「行銷方式可以再誇張一點，一碗麵要搞得這麼複雜，差評1星高歌離席」。老闆將此留言截圖，並回應，「吃不到麵真的很生氣氣齁，但請不要誤會了，你以為你誰? 再複雜都與你無關，沒有想要煮麵給你吃，收好你的錢，想去那吃去那吃~別來煩我。」

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貼文一出，許多網友也在底下留言，「你不要去，機會給我」、「真的慢走不送」、「這碗麵大叔花了很多心思煮，湯頭才會這麼好喝，但大叔沒有要賣你，你快走！快走」、「會給一星的人通常都是還沒吃過的」、「我三年也沒搶到一次還是很有風度」、「規則都不懂，還敢吃麵」。

▲老闆霸氣回「沒有想要煮麵給你吃」。（圖／翻攝自臉書門前隱味牛肉麵）

該店位於板橋區的巷子裡，店內位置不多，只能容納5人，許多客人會在門口排隊，造成附近鄰居不滿，店家常常收到檢舉單，因此決定改為「預約制」，意外引起話題，不少網紅藝人都曾到訪過，包括阿滴、王樂妍、壹加壹等。雖然「預約制」受到不少網友抨擊，但是牛肉麵的美味與老闆熱情的態度，都讓許多饕客、熟客喜愛，即使要等2年才吃得到也願意。

事實上，老闆5月份時就透露，「2024上半年預約完畢」，2024年下半年的預約，預計在今年9月開啟。甚至還有網友私訊店家，願意用2倍或20倍的價錢造訪，只要能吃到就好。老闆則表示，「沒有2倍或20倍的這個機制，我不曾同意也不知情，應該也沒有發生過，所以不要再問了。」