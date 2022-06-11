CNN：普丁野心露餡「自詡彼得大帝」　恢復帝國才是最終目標

▲CNN分析，普丁在烏克蘭的「最終目標」昭然若揭。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）9日出席「彼得大帝」350周年冥誕展覽時，會見了一群俄國年輕企業家。美國CNN分析，普丁在演說中提到17世紀末掌權的彼得大帝曾發動長達21年的北方大戰，藉此自詡為俄羅斯「現代化的沙皇」彼得大帝，而恢復俄羅斯的帝國主義地位是他在烏克蘭的最終目標。

據CNN報導，普丁的心思通常難以參透，但這位克里姆林宮領導人偶爾會讓此事變得容易一些。他9日對企業家發表演說時，以彼得大帝18世紀擊敗瑞典，征服波羅的海沿岸的歷史為開場，「表面上，他是在與瑞典開戰，從瑞典手中奪走一些東西……但他並未掠奪什麼，他只是要回來而已。」

普丁補充，當年彼得大帝建立聖彼得堡時，歐洲沒有一個國家承認這片領土歸屬俄羅斯，所有人都認為它是瑞典的一部分，「然而，遠古時代以來，斯拉夫人和芬蘭-烏戈爾語族一起生活在這裡，這片土地處於俄羅斯的控制之下。」他強調，彼得大帝所做的是收復並鞏固國土，「顯然，收回和強化國家的責任如今落到我們身上。」

▲普丁出席彼得大帝350周年冥誕展覽，並且與年輕企業家舉行會談。（圖／路透）

此言一出立刻遭到烏克蘭人譴責，他們將其視為普丁赤裸裸地展現了他的帝國野心。烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特表示，「普丁承認侵占領土，還把自己與彼得大帝相提並論，這證明了沒有所謂『衝突』，只有在種族滅絕的牽強藉口下的血腥侵占。」

普丁表示，為了取得領導地位，任何國家、民族都應該確保他們的主權，因為世界上沒有中間國家，「要麼是主權國家，不然就是殖民地。」CNN指出，以普丁的觀點而言，世上國家二分為主權者與被征服者，烏克蘭則應該屬於後者，他長期以來認為烏克蘭人沒有合法的國家地位，本質上就是西方的傀儡，只是「臣民」。

美國前國安顧問布里辛斯基（Zbigniew Brzezinski）曾於1994年寫道，「失去了烏克蘭，俄羅斯就不再是一個帝國，但若烏克蘭先被收買又從屬於俄國，那麼俄羅斯將自動成為一個帝國。」CNN認為，現在普丁指望的恰巧相反：俄羅斯若想生存下去就必須不計人力成本，設法維持「帝國」的地位。

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