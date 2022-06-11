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中俄首座跨邊境公路橋樑「黑龍江大橋」通車　俄盼拉攏雙邊關係

▲▼黑河黑龍江大橋為中俄首座跨界江公路大橋。（圖／CFP）

▲黑河黑龍江大橋為中俄首座跨界江公路大橋。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

中國與俄羅斯合資在黑龍江上興建首座跨境橋梁「黑龍江大橋」，連接中國黑龍江省黑河市與俄羅斯遠東地區布拉戈維申斯克（Blagoveshchensk），橋梁全長約1284公尺，原本於2020年5月竣工，卻因新冠疫情而延遲通車日期，昨（10）日在中國副總理胡春華的見證下通車，他表示期許未來能深化中俄之間在各項領域的實務合作。

根據《路透社》、《俄新社》等報導，連接中俄黑河邊境的黑龍江大橋從2016年底開工建設後，10日終於正式開通，是中國北方高緯度寒冷地區的首座鋼混疊合樑矮塔斜拉橋，總共斥資190億盧布（約3.42億美元），從開通儀式的影片中可以看到，中俄兩端的貨運卡車在煙火表演之際穿越了懸掛2國國旗的雙向車道大橋。

中國副總理胡春華、俄羅斯副總理兼遠東聯邦管區全權代表特魯特涅夫（Yuri Trutnev）以視訊方式共同出席開通儀式，並在儀式上致詞。

▲▼中俄黑龍江公路大橋口岸。（圖／CFP）

▲中俄黑龍江公路大橋口岸。（圖／CFP）

隨著黑龍江大橋正式開通，將使中國東北地區與俄羅斯遠東地區開闢一條全新的國際運輸通道，公路口岸正式通行後，黑河口岸將實現一年365天四季通關，同時中俄雙方將成立橋頭跨境經濟合作區。

胡春華表示，「黑河－布拉戈維申斯克公路橋（黑龍江大橋）是習近平主席與普丁總統共同推動的重大跨境基礎建設，中方願與俄方共同前行，以大橋開通為契機，持續推動互聯、互通合作，為雙方人員與貿易往來提供更加便捷的通關物流服務。」

特魯特涅夫則表示，該座大橋有助於推動雙邊年度貿易量超過100萬噸。

總部位於新加坡的俄資公司BTS-MOST承辦該座大橋興建工程。BTS-MOST表示，「該座跨境橋樑於2016年開始興建，2020年5月竣工，不過礙於新冠疫情的跨境限制措施，才會推遲開通日期。跨境大橋的貨運將使中國貨物到俄羅斯西部的距離縮短1500公里，車輛過橋必須支付8700盧布（150美元）過路費。」

報導指出，俄羅斯自從今年2月侵略烏克蘭後便受到西方國家實施全面制裁，莫斯科與北京宣布達成「沒有限制」的夥伴關係，因此俄羅斯有意藉大橋通車之際加強與中國的貿易交流、緊密拉攏兩國關係，中國是俄羅斯自然資源與農產品的主要買家，預計中俄之間的大宗商品交流量將有所成長，2024年貿易額可望達到2000億美元。

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