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計程車救命錢來了！每輛車補貼5千元防疫金　一次性匯戶頭

▲台南市交通局再招募24輛防疫計程車備援，請民眾放心。（圖／記者林悅翻攝）

▲計程車將可領5千元防疫物資和加強清消補助。（圖／記者林悅翻攝）

記者李姿慧／台北報導

疫情衝擊計程車業生計，日前有駕駛一天收入不到1千元，盼政府給予協助，據了解，交通部已爭取延長對計程車每天15元防疫物資補貼至年底，一輛車補貼2730元外，每輛計程車也將補貼2270元加強清消費用，總計一輛計程車可領到5千元防疫補助。

受疫情影響，計程車業收入雪崩，一度僅剩2成，有駕駛一天收入不到1千元，還得支付油費，快撐不下去，還得自掏腰包加強計程車消毒，據了解，交通部已規劃延長對計程車防疫經費的協助。

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交通部過往為了計程車防疫，每天補助15元提供計程車補貼防疫物資費用，一個月補貼26天，原本該方案僅到5月底，在交通部爭取下，將延長至今年底，計程車可領到12月底，一輛車約可領到2730元；此外，交通部也向行政院爭取預算，每輛計程車將補貼2270元協助加強清潔消毒，總計兩筆費用，一輛計程車可領到5千元，預計7月後一次性撥款，匯到計程車駕駛戶頭。

對此，運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉表示，現行有9.2萬輛計程車，計程車駕駛每天都要載送在不特定對象的民眾，不知道是否有確診，加上一般民眾如果症狀不是很嚴重，不敢叫一一九，就會搭計程車，或透過衛生局轉介防疫計程車，讓駕駛面臨較高風險。

鄭力嘉表示，計程車屬於密閉空間，政府協助防疫經費讓計程車可以加強清消，或設置隔板等防疫物資，保障駕駛和民眾安全，工會表達感謝和支持。

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