快訊／本土+79598「各縣市分佈曝光」　3縣市病例破萬

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布今（11）日新增79598例本土病例，3縣市病例數破萬，分別為高雄市1萬3047例、台中市1萬1341例、新北市1萬0728例。除了嘉義市、台東縣、澎湖縣、金門縣與連江縣病例維持在百位數或十位數外，其餘縣市病例均破千例。

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▲6/11確診病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之79,598例本土病例，為37,636例男性、41,934例女性、28例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為高雄市(13,047例)，臺中市(11,341例)，新北市(10,728例)，臺南市(7,038例)，桃園市(6,487例)，彰化縣(5,991例)，臺北市(5,384例)，屏東縣(3,369例)，雲林縣(2,027例)，新竹縣(1,842例)，苗栗縣(1,812例)，南投縣(1,584例)，嘉義縣(1,583例)，新竹市(1,490例)，宜蘭縣(1,331例)，花蓮縣(1,074例)，基隆市(1,022例)，臺東縣(959例)，嘉義市(951例)，澎湖縣(283例)，金門縣(229例)，連江縣(26例)。

指揮中心指出，今日新增211例本土病例死亡個案，為112例男性、99例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、198例具慢性病史、141例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月4日至6月9日，死亡日期介於5月17日至6月9日。

指揮中心說明，今日新增65例境外移入個案中，為43例男性、22例女性；年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(4例)，越南(3例)，泰國(1例)移入，另57例感染國家調查中。