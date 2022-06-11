男突路倒客運站旁送醫插管昏迷　彰化警狂對指紋找家人

▲男突路倒客運站旁送醫昏迷，彰化警狂對指紋終幫找到家人。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／彰化報導

彰化一名陳姓老翁6月3日被發現倒臥在彰化員林客運路旁，旁邊還有一台紅色腳踏車，警消獲報之後立刻前往將老翁送往衛生福利部彰化醫院救治，該男子雖無大礙但仍昏迷不醒，無從查證身分，網友也在臉書上張貼協尋文章。溪湖分局也積極比對男子指紋，一查才發現男子騎腳踏車出門後就失聯，趕緊連絡家屬到院探顧男子。

警方調查，陳姓男子於6月3日中午騎腳踏車外出後久久未歸，家屬苦等多日未果，並於6月7日至芳苑分局萬興派出所通報協尋。

男子出門當天就路倒在員林客運，被人發現後通報警消並送醫，溪湖派出所查詢多筆失蹤資料及通報轄區內各村里長協尋都找不到家屬。溪湖分局偵查隊小隊長楊清山及偵查佐王耀緯等2人至彰化醫院呼吸照護病房對陳男採集右拇指、右食指、左食指、左中指等指紋送警察局鑑識科比對，終於聯繫上家屬到醫院探視照顧並辦理撤尋事宜，家屬看到陳男也激動得淚流滿面。

溪湖分局表示，警方持續辦理民眾自願捺印指紋建檔服務，除了提供失智老人外，另疑似發展遲緩或身心障礙兒童及少年，精神病患均可由家屬、監護人認有必要時，可申請建檔。