快訊／關渡橋下1hr內驚見2浮屍　警採指紋釐清男女遺體身分

▲關渡橋下警方1小時內發現2具男女浮屍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市關渡橋下淡水端31日上午7時許，發現一具女浮屍在河面載浮載沉，經消防人員打撈上岸，發現身上並無證件；湊巧的是，不到1小時，在關渡橋八里端龍米路1段後方，再發現一具男屍，身上也無證件。

據了解，男女浮屍年紀約40-50歲，2人身上都沒有證件，身體也沒有任何穿刺傷或外傷，初步研判沒有外力介入，目前警方已經採集2人指紋進行比對，將盡快通知家屬指認，並釐清男女浮屍之間的關係。