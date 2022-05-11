千年噴砂遺跡成遊客「告白牆」　陝西考古博物館開館10天多處遭破壞

記者魏有德／綜合報導

陝西考古博物館4月28日對外開放，開放不到半個月時間變有民眾發現，館內多處展覽設施及文物遭到遊客破壞。其中，未放置在展櫃內的千年地裂噴砂遺跡，上面被遊客畫上大大小小的愛心和圖案，還有模型物件被拆下及玻璃展櫃上的多處髒手印等，讓工作人員十分痛心，只能加強巡邏和勸導，希望遊客能珍惜保存不易的古文物。

▲千年地裂噴砂遺跡被遊客畫上愛心，只能刮掉而無法修復。（圖／翻攝微博）

《新民晚報》報導，該館講解員介紹，為展示陝西環境考古成果，將其（地裂噴砂遺跡）從發掘地整體提取打包回來展示在博物館中，由於土質不穩定，得等待土質穩定之後再放入展櫃，不料被遊客破壞，而這種破壞也是不可逆的。

根據民眾拍下的現場照片顯示，考古博物館一樓的展廳內陳列著一些切成立方體的土塊，這些土塊上已出現明顯的缺角、開裂以及人為劃痕；西漢時期的彩繪漆箱復原品上也出現經過觸摸後留下的指紋印，而在展位旁明顯擺放禁止用手觸摸的告示。

▲陝西考古博物館內的展示的土塊遭到人為破壞。（圖／翻攝微博）

對於開館十餘天便有不少文物遭到遊客破壞，博物館工作人員表示，有些露在外面的展示物被遊客用手觸摸，造成一定損害，「造成損壞的主要是原始生土塊、夯土以及地震裂隙遺跡等，由於其化學性質的原因暫時沒有罩玻璃罩，防止它變質。」

該名工作人員強調，其他文物真跡都是在展示櫃中，基本沒有受到影響，館方之後對土塊也會加上玻璃罩，「目前有安保人員進行巡查、勸阻，但因遊客較多，館內除了露在外面的土塊外，還有很多互動設施也遭到嚴重破壞。」

▲陝西考古博物館。（圖／CFP）

陝西考古博物館是大陸首座以考古為主題的博物館。博物館展出文物4218組共5215件。博物館自2012年起開始籌建，直至2022年4月28日正式對外試開放，目前每日限定參觀人數為1500人次。