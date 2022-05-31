三峽醉男橫倒路中「遭車撞輾慘死」　肇事駕駛逃逸：以為撞石頭

▲詹男酒醉後橫倒路中，遭汽車撞輾後死亡。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三峽區31日凌晨2時許，一名44歲的詹姓男子與朋友在隆恩街飲酒，酒醉走出室外時不勝酒力，整個人倒在路中，遭一輛汽車直接撞輾後逃逸，而詹男送醫後因傷重不治。警方循線找到肇事駕駛，其供稱當下以為是撞到石頭，才會離開趕去工作，警方訊後將依肇事逃逸、過失致死罪嫌偵辦。

據了解，詹男事發時與朋友相聚飲酒，之後獨自跑到屋外，疑似不勝酒力倒在路中，遭鄭姓男子（69歲）駕駛的汽車撞上，詹男當場身受重傷，全身沾滿血跡，但鄭男卻在撞到人後，直接駕車離開，並未下車查看。隨後一名陳姓女子（34歲）騎車經過現場，看到詹男倒臥血泊，嚇得當場爆哭。

▲現場留下大量血跡，警方在場拍照採證。（圖／記者游宗樺翻攝）

詹男友人表示，當時他們在屋內飲酒，隨後詹男拿著手機走出屋外，以為是要出去打電話，不久聽到「蹦！」的巨大聲響，趕緊上前查看，發現陳女騎著機車停在對向車道，情緒激動不斷狂哭，以為是陳女撞到人，於是立刻打電話報警。

警消獲報到場，發現詹男已失去生命跡象，緊急送醫急救後仍傷重不治。警方查看陳女機車，排除陳女有擦撞到詹男，並調閱鄰近監視器，循線將肇事的鄭男帶回，其對警方供稱，當下撞人後車輛有上下跳動，誤以為是撞到石頭，才會離開現場。警方經酒測排除酒駕肇事，全案將依肇事逃逸、過失致死罪嫌偵辦。

▲警方循線找到肇事汽車，車身上留有撞擊痕跡。（圖／記者游宗樺翻攝）