老翁騎三輪車「鬼切」橫越馬路被撞飛亡　計程車司機下場曝

▲阿公騎電動三輪車穿越馬路被撞飛。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名許阿公(86歲)騎乘電動三輪車，去年8月25日上午，行經二溪路二段619巷口前未注意左右來車，橫越馬路左轉，廖男(41歲)駕駛自小客車行經路口時未減速慢行發生碰撞，當場撞飛倒地，送醫急救後宣告不治，彰化地院審結，廖男因過失致人於死，判處有期徒刑5月，可易科罰金，緩刑2年，全案可上訴。

回顧車禍發生當下，只見阿公戴安全帽駕駛電動三輪車，正巧要左轉，一台灰色自小客已經閃過，廖男卻未注意前方的許阿公要經過，2車就在路口發生擦撞，阿公被撞飛，在現場倒地內出血送醫急救，當天下午2點宣告不治。

溪湖警方指出，該路段交岔路口當時為閃黃燈警示，機(慢)車行駛於主幹道交岔路口，內側車道設有禁行機車標誌或標線者，應依兩段方式進行左轉，不得由內側或其他車道左轉。

法官審酌行人許男乘座電動代步車，貿然由機車優先道往左偏向橫越道路，未注意左右來車，為肇事主因、被告廖男駕駛營業小客車，行經閃黃號誌交岔路口，未減速接近，致撞及乘座電動代步車穿越道路的許男，為肇事次因；廖男犯後坦承犯行，並已與被害人家屬調解成立，判他有期徒刑5月，可易科罰金，緩刑2年，全案可上訴。。