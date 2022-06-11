中美防長談「深紅線」　魏鳳和：膽敢分裂台灣，必將不惜一戰

記者任以芳／綜合報導

第19屆香格里拉對話亞洲安全論壇（以下簡稱香會）昨晚10日在新加波舉行。大陸國務委員兼國防部長魏鳳和與美國國防部長奧斯汀舉行會晤，雙方針對「深紅線」台灣問題直白表態。魏鳳和直接挑明解放軍立場表示，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰，不惜代價，堅決粉碎任何『台獨』分裂圖謀，堅決維護國家主權和領土完整。」

▲大陸國防部長魏鳳和步出會場，透露雙方談得順利 。（圖／翻攝 YT zaobaosg）

據了解，中美防長昨晚雙邊會談大約舉行一個多小時，大陸國防部長魏鳳和先步出會場，心情看起來十分輕鬆。面對新加波媒體詢問，「部長談得如何？」魏鳳和回答，「我們談的很坦誠。」記者再追問，「談得順利嗎？」魏則高聲回應，「順利！」

根據大陸國防部率先發布消息指出，魏鳳和指出，美國必須理性地看待中國的發展壯大，不要攻擊抹黑中國、遏製打壓中國，不要干涉中國內政、損害中國利益，只有這樣，中美關係才能搞好。穩定的兩軍關係對兩國關係發展至關重要，兩軍應當避免衝突對抗。

魏鳳和強調，台灣是中國的台灣，一個中國原則是中美關係的政治基礎，搞「以台製華」是不可能得逞的。美方日前再次宣布對台軍售，嚴重損害中國主權和安全利益，中方堅決反對、強烈譴責。中國政府和軍隊將堅決粉碎任何「台獨」圖謀、堅決維護祖國統一。

▲ 中美防長會晤談論台灣問題。（圖／翻攝 陸國防部微博官網）

大陸國防部新聞發言人吳謙隨後在現場召開中外媒體吹風會，介紹中美防長會談內容。他轉述魏鳳和在會晤中強調，如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰，不惜代價，堅決粉碎任何「台獨」分裂圖謀，堅決維護國家主權和領土完整。

吳謙說，中方在會談中表示，在烏克蘭問題上，中方始終秉持客觀公正立場，為勸和促談作出積極努力。中國作為負責任的大國，將繼續發揮建設性作用。但是誰想在烏克蘭問題上借題發揮，損害中國權益，我們必將堅決反制。

吳謙還表示，中方反對單純用「競爭」這個詞定義中美關係，至於如何看待和處理中美關係，中方始終秉持3個原則，相互尊重，和平共處，合作共贏。

吳謙指出，談及南海問題時，國防部長魏鳳和表示，域內國家有意願有智慧有能力妥善處理好南海問題，域外勢力插手攪局才是南海最大的不穩定因素。美方應切實採取措施，多做有益於南海穩定的事，不要一味製造矛盾，挑動爭端，渲染對抗。

此外，吳謙表示，中美防長會談比預定時間還長一些，「我認為，雙方多談一些，多交流一些，總是好事」。

中美防長首場會晤認為，兩軍應落實好兩國元首達成的重要共識，保持高層戰略溝通，增進雙方戰略互信，管控好矛盾分歧，不把矛盾分歧變成衝突對抗，並就國際和地區形勢、南海問題、烏克蘭危機等交換意見。

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