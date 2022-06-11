　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

童年遭背叛、奪愛⋯長大成為小三　3步驟破解「木馬程式」

▲▼八點檔女明星下海賣身，老公竟拿錢養小三。（圖／pakutaso）

▲童年時被親密的人背叛、奪愛，種下木馬，破解程式就能不再循環。（示意圖，非當事人／pakutaso）

文／李欣頻

摘自／方智出版《原生家庭木馬快篩

我們該如何從個案的提問單上，以三步驟直接找到「原生家庭核心木馬程式」呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

個案一（自述）小時候我總是被好朋友背叛，身邊沒有人可以懂我，遇到困難時身邊也沒有人可以幫我。結婚的時候一個朋友都沒有請，因為小時候和一個好朋友說自己喜歡哪個男生，後來她也喜歡，最後她居然鼓吹全班同學不要喜歡我。她不僅爭取了那個男生的喜歡，還在我身上潑髒水讓那個男生嫌棄我、遠離我⋯⋯我總覺得我得倒追我喜歡的人，但最終還是會被甩。

三步驟破解木馬程式

1. 揪錯：以紅色標出或寫出負向關鍵字。
2. 歸納出一句方程式：自己不夠好，所以總被身邊親密的人背叛、奪愛。
3. 查訪：詢問原生家庭中是否發生過她「感覺」自己被身邊親密的人奪愛的事情。

查訪詢問的結果（自述）：「小時候跟我很親近的妹妹，居然把我告訴她的祕密跟爸媽說，害我被爸媽罵，讓爸媽從此很討厭我、總看我不順眼，感覺妹妹奪走了爸媽對我的愛。」

→歸納分析：從此她就被種下「被身邊親密的人背叛奪愛」的方程式，繼續在她求學時期、戀愛期間產生陰影。倘若不破除這個模組，極有可能會在她的婚姻關係中再度出現「被身邊親密的人背叛奪愛」的事件，對象有可能是自己的家人（妹妹）、閨密、同事、鄰居、保姆、清掃阿姨、家教老師，或是把自己的女兒視為「奪愛」的情敵。

她的疑心病不僅會導致自己不信任身邊的女性，也會造成先生巨大的壓力。

→破解方式：回到當初的時間點，去看那件「被身邊親密的人背叛奪愛」的事，為自己置入妹妹的視角來重新體驗這件事，就可以發現：原來妹妹感覺爸媽比較愛姊姊，所以她想奪愛，就把祕密告訴爸媽，企圖讓爸媽從此不喜歡姊姊。當自己看到這一點，理解之後，也就能原諒當時還小的妹妹，而不再用這個「故事」創造出來的「受害方程式」，繼續創造更多「被身邊親密的人背叛奪愛」的「事故」。

▲▼小女孩,上學。（圖／取自免費圖庫pxhere）

▲理解之後，不再用這個「故事」創造「受害方程式」。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

→反例：同類型的個案，我看過另一個反例。一名同樣有被背叛奪愛童年經驗的女性，後來成為第三者，她潛意識透過與另一個女人競爭奪愛的方式，來證明自己才是更值得被愛。

我也看過同樣都有「被身邊親密的人背叛奪愛」模組的兩個女人，愛上同一個男人的劇碼，而這男生通常是「被媽媽或奶奶爭相寵愛、溺愛」，所以當這類男人發生外遇問題，多半選擇躲起來，讓「女人雙方自己去競鬥」。

→破解方式：先檢查一下原生家庭裡最早關於愛的「競爭模組」是怎麼被建立的？是因為小時候經常被問「你比較愛爸爸還是愛媽媽」，或是經常被拿來跟兄弟姊妹或隔壁家的孩子比較？

找到源頭原因之後，接著解除「愛需要爭取」這個錯誤程式。不須為了證明自己有魅力，而掉進三角關係的競技場，重新設定為「自己夠好到不必與人奪愛，本自具足就不必爭奪或占有對方」。

★本文摘自方智出版《原生家庭木馬快篩：三步驟解鎖並拋棄繼承家族負向印記》，作者李欣頻。絕大多數的人生問題，都與原生家庭息息相關，倘若不破解、清除，你所有的努力都會是徒勞！若不覺察木馬，只會被困在原生家庭命運模組裡不斷重複，唯有快篩、清理並轉化木馬，之後人生才能真正屬於自己。

►用這個鍋煮泡麵、奶茶超適合！宵夜不用叫外送了

ET快訊
美國取消「登機陰性證明」入境管制　12日起開始實施

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

童年遭背叛、奪愛⋯長大成為小三　3步驟破解「木馬程式」

台灣「居留證字號」政策害慘新住民　系統常卡關、戶頭還要重辦

開會時忍耐想潑咖啡衝動⋯科學證實「呼吸練習」可瞬間鬆綁焦慮

寶寶過世…夫妻拚2年生回來　夢見他喊「我要回去找你們」萬人哭了

大陸突禁台灣石斑　確診陳吉仲明早視訊反嗆「中國要遵守國際規範」

大陸突禁台灣石斑進口　農委會：正在了解狀況「明早對外說明」

基隆清寒生靠獎學金葬父6大學搶才　他決定念「東華」關鍵原因曝

飛機杯濕濕的！他驚「被室友偷用」崩潰：想到就想吐

兒童第2劑間隔縮短「最快6月下旬開打」　醫護第4劑估6月中接種

快訊／兒童疫苗第2劑間隔縮短「不可混打」　醫事人員可打第4劑

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

鴨子用嘴戳戳幫按摩！　水豚君「爽翻」倒水中

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

隨口問一句話…藍心湄「全部送妳」 楊繡惠：像中樂透！大讚超豪爽

超想哭！網紅愛美動刀失敗4次　飛韓國削骨「痛到懷疑人生」

童年遭背叛、奪愛⋯長大成為小三　3步驟破解「木馬程式」

台灣「居留證字號」政策害慘新住民　系統常卡關、戶頭還要重辦

開會時忍耐想潑咖啡衝動⋯科學證實「呼吸練習」可瞬間鬆綁焦慮

寶寶過世…夫妻拚2年生回來　夢見他喊「我要回去找你們」萬人哭了

大陸突禁台灣石斑　確診陳吉仲明早視訊反嗆「中國要遵守國際規範」

大陸突禁台灣石斑進口　農委會：正在了解狀況「明早對外說明」

基隆清寒生靠獎學金葬父6大學搶才　他決定念「東華」關鍵原因曝

飛機杯濕濕的！他驚「被室友偷用」崩潰：想到就想吐

兒童第2劑間隔縮短「最快6月下旬開打」　醫護第4劑估6月中接種

快訊／兒童疫苗第2劑間隔縮短「不可混打」　醫事人員可打第4劑

童年遭背叛、奪愛⋯長大成為小三　3步驟破解「木馬程式」

24歲準拳王決賽中突「暴打角落空氣」　緊急送醫2天身亡

波特王深夜宣戰！火爆嗆前東家「這是你選的路」：做球給我殺

謝長廷：一旦開放觀光就不應該隔離

台灣「居留證字號」政策害慘新住民　系統常卡關、戶頭還要重辦

林義傑說法被戳破　律師3點分析打臉「從超馬好手變一路好走！」

別小看湖人新主帥　曾「灌碎籃板」還參加NBA扣籃大賽

樂天主場嚴防統一進逼　索沙強碰不敗羅昂

烏克蘭正妹佳娜「訓話貓兒子」被還手　崩潰發問：怎麼教小孩

郭阜林未積極跑壘　深夜發文致歉：日後會更注意比賽細節

孝琳《Touch My Body》掀回憶殺！　太妍性感扭屁屁二代團魂燃起來

生活熱門新聞

老公早洩！人妻約炮懷孕「不知孩是誰的」

酒精這樣用很危險！　最慘恐肺部纖維化

她查勞保年資盼提早退休　工會神回覆

Omicron BA.5崛起！醫：「新疫苗」人人都要打

吳鳳點破「台灣人1缺點」　嘆：國外從未聽過

即／富樂快篩2條線亂跳　高市府緊急回收10萬劑

清寒生靠獎學金葬父　決定念東華

妹子分手　主管為她帶全公司翹班

清冠一號正確吃法　中醫全聯會解答

大型重機不忍了　7月上國道抗議

寶寶過世　夫妻拚2年生回來

知名壽司店主管爆刁難工讀妹　1篇文炸鍋

刊「誠徵洗碗歐巴桑」廣告　店家恐挨罰最高150萬

下週又有鋒面襲台　梅雨結束時間點曝

更多熱門

相關新聞

發簡訊植木馬　網銀盜刷撈數百萬

發簡訊植木馬　網銀盜刷撈數百萬

檢調獲報，信用卡盜刷集團利用釣魚簡訊，以「貨品已派發」、「免費貼圖」得名義，吸引民眾點撃時，把木馬程式植入手機，側錄民眾的網銀帳密等資訊，用來買遊戲點數再變現，估計2年來已有上百人遭盜刷數百萬元，台北地檢署7日指揮調查局兵分10路搜索，預計依妨害電腦使用、洗錢等罪帶回5名嫌疑人訊問。

假消息=恐懼！作家：越負面病毒越強

假消息=恐懼！作家：越負面病毒越強

林俊宏／科技偵查政府帶頭當駭客

林俊宏／科技偵查政府帶頭當駭客

新冠是「全球大考」每人考題不同

新冠是「全球大考」每人考題不同

陌生好友傳謎片！老弟「邊看邊DIY」悲劇了

陌生好友傳謎片！老弟「邊看邊DIY」悲劇了

關鍵字：

李欣頻木馬程式

讀者迴響

熱門新聞

「1原因」讓你成為天選之人！台大醫：有些人就是特別不容易感染

巨型樓板掉落砸中…10歲男童壓爛慘死

前公司反擊波特王不實指控！　　

260萬新車成葬身地…2屍4命塞後車廂

老公早洩！人妻約炮懷孕「不知孩是誰的」

喬傑立都社內戀愛！王少偉不忍爆料了

男女遭棄屍高鐵站前　原因曝光

即／他殺害夫妻2屍4命　冷靜逃亡身影曝

高鐵站前2屍4命　嫌「已逃回泰國」

琳妲爆孫生猛料　許藍方秒認同

高鐵站前「2屍4命」女懷龍鳳胎　夫妻陳屍後車廂

即／顏正國直播怒轟：不要臉　合夥人提告了

桃園2屍4命　孕婦生前最後畫面曝

蕭敬騰長居成都吳宗憲下重話

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

更多

最夯影音

更多
女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！
短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面