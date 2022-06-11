童年遭背叛、奪愛⋯長大成為小三　3步驟破解「木馬程式」

▲童年時被親密的人背叛、奪愛，種下木馬，破解程式就能不再循環。（示意圖，非當事人／pakutaso）

文／李欣頻

摘自／方智出版《原生家庭木馬快篩》

我們該如何從個案的提問單上，以三步驟直接找到「原生家庭核心木馬程式」呢？

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個案一（自述）小時候我總是被好朋友背叛，身邊沒有人可以懂我，遇到困難時身邊也沒有人可以幫我。結婚的時候一個朋友都沒有請，因為小時候和一個好朋友說自己喜歡哪個男生，後來她也喜歡，最後她居然鼓吹全班同學不要喜歡我。她不僅爭取了那個男生的喜歡，還在我身上潑髒水讓那個男生嫌棄我、遠離我⋯⋯我總覺得我得倒追我喜歡的人，但最終還是會被甩。

三步驟破解木馬程式

1. 揪錯：以紅色標出或寫出負向關鍵字。

2. 歸納出一句方程式：自己不夠好，所以總被身邊親密的人背叛、奪愛。

3. 查訪：詢問原生家庭中是否發生過她「感覺」自己被身邊親密的人奪愛的事情。

查訪詢問的結果（自述）：「小時候跟我很親近的妹妹，居然把我告訴她的祕密跟爸媽說，害我被爸媽罵，讓爸媽從此很討厭我、總看我不順眼，感覺妹妹奪走了爸媽對我的愛。」

→歸納分析：從此她就被種下「被身邊親密的人背叛奪愛」的方程式，繼續在她求學時期、戀愛期間產生陰影。倘若不破除這個模組，極有可能會在她的婚姻關係中再度出現「被身邊親密的人背叛奪愛」的事件，對象有可能是自己的家人（妹妹）、閨密、同事、鄰居、保姆、清掃阿姨、家教老師，或是把自己的女兒視為「奪愛」的情敵。

她的疑心病不僅會導致自己不信任身邊的女性，也會造成先生巨大的壓力。

→破解方式：回到當初的時間點，去看那件「被身邊親密的人背叛奪愛」的事，為自己置入妹妹的視角來重新體驗這件事，就可以發現：原來妹妹感覺爸媽比較愛姊姊，所以她想奪愛，就把祕密告訴爸媽，企圖讓爸媽從此不喜歡姊姊。當自己看到這一點，理解之後，也就能原諒當時還小的妹妹，而不再用這個「故事」創造出來的「受害方程式」，繼續創造更多「被身邊親密的人背叛奪愛」的「事故」。

▲理解之後，不再用這個「故事」創造「受害方程式」。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

→反例：同類型的個案，我看過另一個反例。一名同樣有被背叛奪愛童年經驗的女性，後來成為第三者，她潛意識透過與另一個女人競爭奪愛的方式，來證明自己才是更值得被愛。

我也看過同樣都有「被身邊親密的人背叛奪愛」模組的兩個女人，愛上同一個男人的劇碼，而這男生通常是「被媽媽或奶奶爭相寵愛、溺愛」，所以當這類男人發生外遇問題，多半選擇躲起來，讓「女人雙方自己去競鬥」。

→破解方式：先檢查一下原生家庭裡最早關於愛的「競爭模組」是怎麼被建立的？是因為小時候經常被問「你比較愛爸爸還是愛媽媽」，或是經常被拿來跟兄弟姊妹或隔壁家的孩子比較？

找到源頭原因之後，接著解除「愛需要爭取」這個錯誤程式。不須為了證明自己有魅力，而掉進三角關係的競技場，重新設定為「自己夠好到不必與人奪愛，本自具足就不必爭奪或占有對方」。

★本文摘自方智出版《原生家庭木馬快篩：三步驟解鎖並拋棄繼承家族負向印記》，作者李欣頻。絕大多數的人生問題，都與原生家庭息息相關，倘若不破解、清除，你所有的努力都會是徒勞！若不覺察木馬，只會被困在原生家庭命運模組裡不斷重複，唯有快篩、清理並轉化木馬，之後人生才能真正屬於自己。