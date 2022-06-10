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俄國威脅撤銷承認「立陶宛獨立」　立議員要求：歸還波立聯邦領土

▲▼立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯威脅要撤銷承認立陶宛獨立。圖為立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭後，與波羅的海三國關係也急速惡化，就有俄羅斯的國會議員提案，要撤銷1991年承認立陶宛獨立的合法性。對此立陶宛國會議員也要求，如果撤銷承認立陶宛獨立，那普丁應該歸還「波立聯邦」的領土。

俄羅斯國會議員費奧多羅夫（Yevgeny Fyodorov）9日提案，承認立陶宛獨立違憲，因為根據俄羅斯《憲法》，俄羅斯聯邦是蘇聯領土的合法繼承者，蘇聯國務委員會承認立陶宛獨立應該被取消，並且否認立陶宛從蘇聯獨立公投結果。相關草案已經遞交下議院。

立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）在推特上發文表示，如果俄羅斯撤銷1991年承認立陶宛獨立，那立陶宛就將撤銷1634年的波利亞諾夫卡條約（Treaty of Polyanovka）

馬瑪竇強調，普丁應該服從波蘭國王瓦迪斯瓦夫四世（Władysław IV）的權威，把俄羅斯所有佔領的領土，都歸還波蘭-立陶宛聯邦，斯摩棱斯克市（Smolensk，距莫斯科以西360公里的城市）是立陶宛的！

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