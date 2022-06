俄國威脅撤銷承認「立陶宛獨立」　立議員要求：歸還波立聯邦領土

▲俄羅斯威脅要撤銷承認立陶宛獨立。圖為立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius)。(圖/達志影像/美聯社)

記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭後,與波羅的海三國關係也急速惡化,就有俄羅斯的國會議員提案,要撤銷1991年承認立陶宛獨立的合法性。對此立陶宛國會議員也要求,如果撤銷承認立陶宛獨立,那普丁應該歸還「波立聯邦」的領土。

俄羅斯國會議員費奧多羅夫(Yevgeny Fyodorov)9日提案,承認立陶宛獨立違憲,因為根據俄羅斯《憲法》,俄羅斯聯邦是蘇聯領土的合法繼承者,蘇聯國務委員會承認立陶宛獨立應該被取消,並且否認立陶宛從蘇聯獨立公投結果。相關草案已經遞交下議院。

If Russia revokes her 1991 recognition of Lithuania's independence, Lithuania will revoke the 1634 Treaty of Polyanovka and demand that Putin submits to the authority of Władysław IV and returns all occupied territories to the Grand Duchy. Smolensk is Lithuania! pic.twitter.com/wjoFrc2EbE