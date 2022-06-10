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加速爭取加入CPTPP　跨黨派立委致函加拿大參眾兩院

▲▼加速爭取加入CPTPP　跨黨派立委致函加拿大參眾兩院。（圖／邱志偉國會辦公室提供）

▲跨黨派立委致函加拿大參眾兩院。（圖／邱志偉國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）已近9個月，目前入會進度仍未明朗。為了加速爭取會員國支持，立法院推動台灣加入CPTPP策進會會長邱志偉及跨黨派成員今（10日）聯名致函加拿大參眾議院議長，希望在台加關係升溫之際，加國能對於台灣入會案給予更明確支持。

參與聯名的跨黨派委員包括：民進黨立委許智傑、鍾佳濱、賴惠員、郭國文，無黨籍立委林昶佐、時代力量立委邱顯智，以及民眾黨立委邱臣遠。

邱志偉表示，前陣子大家較關注印太經濟架構（IPEF）及21世紀台美貿易倡議，對於CPTPP的關注度減低，然而IPEF與CPTPP並非競合關係，兩個機制創造的效果跟處理的問題屬於不同層面，兩者無法互相取代，因此，當各界聚焦在為什麼台灣非印太經濟架構的首輪成員國時，切勿忽略我國努力非常久的CPTPP，反而應更加聚焦在「爭取個別成員國對台灣的支持」。

邱志偉認為，聯名致函是展現我方誠意的第一步，也是國會外交重要一環，策進會從去年9月成立以來已三度致函CPTPP成員國：包含日本首相岸田文雄、新加坡總理李顯龍及祕魯國會議長阿爾芭。這次第四度致函選擇加拿大，是看到今年台加關係升溫的兩個重要跡象：一為近期加拿大從行政到立法部門、不分黨派支持台灣加入國際組織的聲浪高漲，二為今年初我國與加國共同宣布啟動「投資促進及保障協定」（FIPA）探索性討論（exploratory discussions），「挺台力道加上投資協定的雙重鑰匙，此時為加拿大帶著台灣開啟CPTPP大門的最佳時機。」

邱志偉特別提到，這次致函也同時副本給加台國會友誼小組主席史葛洛（Judy Sgro）。主要是因4年前曾結下這個緣分，當時自由黨聯邦眾議員史葛洛（Judy Sgro）見到時任貿易部長沈潘與經濟部長沈榮津通話後，便與多位聯邦眾議員致函加拿大政府，呼籲儘速與台灣啟動投資保障協議（FIPA）諮商，且公開支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。

邱志偉感嘆的說，FIPA四年前種下的種子，如今開花結果，身為立法院推動台灣加入CPTPP策進會會長，他也希望透過積極主動致函，落實國會外交。為爭取成員國支持台灣入會盡一份心力，讓台灣加入CPTPP也能早日結下甜美果實。

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