她跌倒撞到胸口現8cm傷口　醫師一看驚喊：是腫瘤把乳房撐破

▲楊梅天成醫院提醒女性乳房不適時應盡早就醫。（圖／楊梅天成提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「醫師請你幫我把胸口的傷口縫一下，我昨晚不小心跌倒撞到胸口…」一名50多歲的婦女到楊梅天成醫院外科門診，當解開衣服，露出左側乳房大小是右側乳房的三、四倍大，而且皮膚表面有個8公分大小的傷口，伴隨著一團肉樣組織外露，外科醫師張雍泓醫師向病人解釋這並不是一般外傷傷口，而是乳房腫瘤把皮膚撐破了…。

經過醫師詳細說明，病理報告證實是惡性乳房葉狀瘤，病人同意住院並於隔日手術。因為腫瘤過大且有傷口，建議直接開刀移除左側乳房，手術過程順利也出院返家。張雍泓醫師表示：乳房葉狀瘤是一種不常見的乳房腫瘤，只約佔乳房原發性腫瘤 1％，常見於40到50歲間的中年婦女。乳房葉狀瘤有一個特色，就是腫瘤可能會長得很快，或長到特別大，甚至撐大到皮膚表面破裂。

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在外科臨床葉狀瘤是屬於比較容易復發的腫瘤，因此病人於手術後務必要定期回診並用影像作追蹤檢查。復發的乳房葉狀瘤仍以手術切除為主，並可考慮搭配放射線治療。

楊梅天成醫院張雍泓醫師提醒，根據國健署最新癌症統計資料顯示，乳癌為我國婦女發生率第1位的癌症，發生高峰約在45-69歲之間，每年有逾萬名婦女罹患乳癌，而有近2,000名婦女死於乳癌，相當於每天約有30位婦女被診斷罹患乳癌、5位婦女因乳癌而失去寶貴性命。

醫師強調，未曾生育、哺乳或高齡產婦，有乳癌家族病史者，長期使用口服避孕藥，飲食偏好高熱量、高脂肪、甜食者，初經較早或停經較晚的女性，體型肥胖、中年發福者要特別注意。若有以下症狀： 乳房疼痛、乳頭出現不明分泌物，甚至分泌物中帶血、乳房大小不一或形狀改變、乳房的皮膚出現橘皮、發紅潰瘍等異狀、乳頭凹陷、乳房或腋下出現腫塊等症狀要儘快到醫院接受進一步檢查。

張雍泓醫師呼籲就算沒有任何不適，每位成年女性也應每年至少要做一次乳房超音波檢查及45歲以後每兩年要做一次乳房攝影檢查，據統計透過篩檢發現的早期乳癌個案高達83%，5年存活率更超過9成。定期接受篩檢，早期發現、早期治療是預防及治療乳癌的不二法門。