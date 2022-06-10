應徵服飾店業務助理淪車手　黃捷踢爆「職場張淑晶」至少7人受害

▲應徵服飾店業務助理淪車手，黃捷踢爆「職場界張淑晶」至少7人受害。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員黃捷今（10）日揭露，她接獲多位民眾陳情，有詐騙集團佯裝服飾公司，並在求職網站刊登職缺，騙取求職者存摺與銀行帳號，超過7位求職者淪為取款車手，經手超過128萬的贓款。經過鳳山分局調查與搜索後，終於逮到詐騙集團核心幹部，並持續往上追查其他漏網黨羽。

黃捷表示，她上個月接獲多位民眾陳情，有人佯裝服飾公司在求職網刊登職缺，騙求職者存摺與銀行帳號，超過7位求職者淪為取款車手，共經手超過128萬的贓款。

▲▼詐騙集團佯裝服飾公司在求職網刊登職缺，騙求職者存摺與銀行帳號，超過7位求職者淪為取款車手。（圖／記者賴文萱翻攝）

該集團以配合轉交貨款、錯匯帳戶為理，將贓款匯入受害人戶頭，再要求受害人提領帳戶內大量現金，轉交其他詐騙車手及收水。直到受害人帳戶被凍結，警方連番找上門，受害人才驚覺淪為人頭。





▲▼應徵服飾店業務助理淪車手，黃捷踢爆「職場界張淑晶」至少7人受害。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷第一時間聯絡鳳山警察，與偵查隊經過長時間的調查與搜索，終於逮到詐騙集團核心幹部，並持續往上追查其他漏網黨羽。

據黃捷調查，該集團不僅盜用別家公司跟負責人的資料，還用抽梁換柱的詐術徵才，誘騙求職者當取款車手，坑殺不少正派公司與社會新鮮人，手法十分卑劣，根本是職場界的張淑晶。

車手求職詐騙的慣用手法，多以：一、要求工作前交身分證正本、存摺、印章；二、事前收取保證金、訓練費、制服費；三、簽署不明的契約；四、面試A職缺，錄取卻變B工作；轉帳大筆匯款、收取高額現金。

黃捷提醒，如果求職有遇到以上手法，請儘速撥打165或110查證，千萬不要提供任何身份證明文件或金錢，避免帳戶被凍結，求職不成反淪為車手。如果有民眾也是受害者，請務必跟她聯絡，會提供協助伸張正義，一起把誆騙百姓血汗錢的惡徒，送進大牢裡。

