太陽會大哥詐賭逼債6百萬！囚虐強拍裸照　招募車手「先打再說」

記者邱中岳／台北報導

刑事局掌握線報，1名男子自稱天道盟太陽會大哥，在雙北市教唆旗下小弟，2021年間設局詐賭，被害人賭輸60萬被逼簽6百萬本票、囚禁拍裸照，另外還應藉徵車手之名，將應徵者強押痛打一頓，並拍下影片上傳群組，恐嚇其他車手不要黑吃黑。

警方調查，24歲的胡姓男子平時以天道盟太陽會大哥自居，在外吸收多名小弟，2021年5月間，有朋友介紹賭客上門，胡男等人宣稱運動彩券賠率不好，提出與賭客對賭，且賠率是下多少賠多少。

▲胡嫌等人除了逼賭客簽本票還強拍裸照，警方最後上門攻堅，逮捕涉案的胡嫌等人。（圖／記者邱中岳翻攝）

被害人中獎之後，胡男等人卻藉口沒看到下注訊息拒絕理賠，被害人最後輸了60萬，遭強押痛毆，甚至還囚禁在租屋處內強拍裸照，並且簽下6百萬本票，其父母出面賠償20萬後無力支付，只能報警處理。

警方獲悉後追查，還發現胡嫌等人超離譜，在網路上公開應徵車手，寫道「輕鬆賺錢招募領錢車手」，還宣稱如果上工就可以分百分之5的得手贓款，有車手上門應徵，卻當街被強押上車。

▲胡嫌等人假裝招募車手，但卻打斷雙手錄影，只為了恐嚇旗下車手。（圖／記者邱中岳翻攝）

其實胡姓男子根本沒有要應徵車手，其實就是找一個替罪羔羊，胡男等人將對方押去公墓痛毆，雙手被敲到骨折，胡男的目的只是為了可以拍影片上傳、恫嚇旗下車手不准「黑吃黑」。

警方陸續逮捕涉案的胡姓主嫌等9人到案，查扣作案用手機、手銬、球棒、折疊刀、塑膠管、辣椒水、手抄家法規範等犯罪證物，全案依刑法強盜、重傷害、私行拘禁、違反組織犯罪防制條例等罪移送法辦。