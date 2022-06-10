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社會 社會焦點 保障人權

恐怖YouBike站！他脫褲尻槍嚇壞社區住戶　還熊抱20多歲路過妹

▲▼新店。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲童姓老翁躲在新店區寶興便道橋下YouBike站，偷襲落單的妙齡女子。（資料照／記者陳雕文翻攝）

記者黃哲民／台北報導

新北一名6旬童姓男子去年9月夜間，躲在新店區寶興便道橋下YouBike站的牆邊「打手槍」，還熊抱一位妙齡女子企圖不軌，被害人尖叫逃跑，幸好附近社區的管委會主委及時救援，童男爬牆逃走仍被循線查獲，到案堅稱被栽贓，但被主委清楚指認容貌，台北地院認定童男狡辯，依公然猥褻、性騷擾等罪合併判處拘役60天，可上訴。

判決指出，本案發生於去年（2021年）9月15日晚間7點多，67歲的童男身穿短褲，躲在新店區寶興便道橋下的YouBike站靠柱子遮掩，掏出「命根子」就地手淫，一旁社區不少住戶目睹，紛紛在社區住戶的通訊軟體群組反映童男的噁心舉動。

邱姓主委得知後趕去察看，赫見童男把褲子脫下一半、仍忙著「打手槍」，邱男故意趨近細看，發現童男只是個老先生，認為應該不會有攻擊他人的舉動，所以沒加以斥責或驅趕，且童男沒戴口罩，邱男記住對方容貌後就離開，走沒多遠，與本案被害女子擦身而過。

年僅20歲出頭的被害人當時要去便道橋下騎自己的機車，由於有一小段路燈光昏暗，她沒注意身旁有露鳥怪客，剛插鑰匙還沒發動機車，冷不防遭童男從後熊抱，感覺自己胸、頸都被碰到，她嚇得放聲尖叫。

邱男與被害人交會而過後，立刻回頭但沒看見童男，以為他離開了，但走沒幾步路突然聽見被害人喊叫，他急忙折返救人，看見果然是童男熊抱被害人，童男看到救兵出現，立刻鬆手，被害人奮力掙脫，邊叫邊往外跑，童男往反方向竄入陰暗處，邱男沒追趕，先護送被害人到明亮處，再回頭幫拔機車鑰匙交還被害人，並報案追查。

童男被警方循線查獲就是露鳥怪客，將他送辦，童男矢口否認公然「打手槍」、否認非禮本案被害女子，甚至辯稱不在現場，「是警察隨便把我抓去」，童男更理直氣壯稱被害人在警局也沒指認他就是歹徒，他自認遭栽贓。

法官審理指出，被害人因事出突然、過度驚嚇，確實無法指認歹徒長相，但邱男證稱案發時清楚看見童男容貌、沒認錯人，且童男在檢方偵訊時，坦承案發時有經過現場，法官認定童男狡辯，犯行影響社會善良風氣，且遲沒和解或賠償，將他所犯公然猥褻罪與性騷擾罪各判處拘役20天、50天，合併應執行拘役60天、得易科罰金6萬元，可上訴。

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