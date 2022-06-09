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初二回娘家摸外甥女秀髮+肩背　姨丈怒：有什麼不可以...判拘40天

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲姨丈陪妻子初二回娘家，卻涉性騷擾外甥女，引爆家族風波。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民／台北報導

新北一名姨丈前年陪老婆初二回娘家團聚，涉從後撫摸20多歲外甥女秀髮與肩背，外甥女當場摔手機表達噁心抗議，姨丈惱羞成怒，端起長輩架子責備「摸摸小孩有什麼不可以」，外甥女氣得大過年離家，事後更報警提告，姨丈改稱沒摸外甥女吃豆腐，可能是天冷所穿羽絨衣碰觸外甥女，新北地院認定姨丈狡辯，依性騷擾罪判處拘役40天，可上訴。

本案發生於前年（2020年）1月26日，當天是農曆大年初二，被害人跟著媽媽和姊姊到外婆家，與回娘家的阿姨及親人團聚，當晚6點多準備吃晚飯前，被害人和姊姊坐在餐桌旁聊天，她低頭滑手機時，突然感覺有人伸手貼著她的後頸揪起頭髮。

被害人急忙轉頭，赫見是姨丈所為，她故意將手機摔在桌面表達抗議，不料姨丈順勢向下碰觸她的肩背，位置很靠近內衣肩帶部位，她驚得跳起身，覺得很噁心，再度把手機摔在桌上洩憤，接著到廚房跟母親與外婆告狀。

姨丈窘在當場、惱羞成怒，責罵外甥女「書念到哪去？態度那麼差？摸摸小孩有什麼關係！」、「大人覺得小孩可愛，摸摸有什麼不可以！」等語，被害人氣得飯也不吃了，不顧滿屋子親友長輩逕自出門，之後更報警提告，堅稱姨丈不是輕拍她的肩背，而是撫摸。

姨丈改稱當時絕沒碰到外甥女身體，他用正常速度走過外甥女後方，可能天冷所穿羽絨衣不慎觸碰造成誤會，但外甥女歷次宣稱被碰到的部位也不同。不過被害人姊姊證稱，當時眼角餘光看見姨丈雙手碰觸妹妹肩膀附近，妹妹一被摸就跳起來，姨丈還罵妹妹「怎麼可以摔手機，對長輩這麼沒禮貌」等語。

法官認為，其他親友雖沒看見事發經過，但姨丈對於到底有無碰觸外甥女，說詞一變再變，甚至還有發紅包碰到外甥女外套帽子、外甥女就突然發飆摔手機，或是沒靠近外甥女身邊、而是跟妻舅等人聊天等不同版本，反而是被害人從警詢到審理，指述關鍵內容都一致。

此外，法官認為被害人畢竟是晚輩，跟姨丈沒有新仇舊恨，若非確遭姨丈性騷擾，應該沒必要不顧親戚間交情、虛構事實以陷害姨丈，更不太可能於過年期間回娘家的日子，在長輩及親戚都在的場合，當場情緒激動將手機摔在桌上，並憤而離家。

法官採信被害人與姊姊的證述，認定姨丈趁人不備，任意侵犯外甥女身體自主權，使被害人內心產生不安全感，依性騷擾罪判處擔任公司負責人的姨丈拘役40天、得易科罰金4萬元，可上訴。

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