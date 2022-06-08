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社會 社會焦點 保障人權

他傳訊女部屬「讓妳爽」！將來銀行竟通知人妻「老公性騷」慘了

▲將來銀行發佈3點聲明強調內部帳目沒有不平。（示意圖／翻攝自將來銀行官網）

▲將來銀行調查男主管涉性騷擾女部屬，反因機密文件外洩要賠償男主管。（示意圖／翻攝自將來銀行官網）

記者黃哲民／台北報導

純網銀「將來銀行」一名張姓男主管前年女部屬互開黃腔，被投訴涉嫌言語性騷擾，經內部調查後記過，張男另謀高就，沒將實情告訴妻子，不料妻子突然收到銀行寄來性騷擾調查報告，以致夫妻失和，男主管怒告前東家索賠精神慰撫60萬元，台北地院審理認定將來銀行未盡責保密，判決應賠張男2萬元，可上訴。

「將來銀行」資本額100億元，由中華電信持股約42%、兆豐銀持股逾25%，其他股東包括新光金、全聯、凱基銀行與關貿公司，因泛官股共握有超過7成股權，「將來銀行」因此號稱純網銀國家隊，今年（2022年）3月29日正式開業。

本案源於張男前年（2020年）初，和剛到任的一名女部屬常私訊互開黃腔，張男對女方聲稱「我會守在妳旁邊」、「我要妳來就是要讓妳爽」，還調侃女方頂嘴沒感覺，「我下次頂再大力一點」等語，女方則傳乳溝貼圖回敬張男，嬌嗔張男為何盯著她屁股看，「我屁股有Z罩杯吧」，並揶揄張男「種豬」、「蹂躪你」等語。

不過雙方後來疑因公事交惡，女方同年5月向公司申訴遭張男言語性騷擾，將來銀行指派3位女員工組成委員會調查，認定張男成立性騷擾，張男被記過調職，自認受冤屈而另謀高就，不料同年底，張男聲稱在新公司收到將來銀行寄來性騷擾調查報告，更誇張的是，他的妻子也收到一份這件性騷擾調查報告的副本。

張妻先前曾耳聞丈夫被女部屬指控性騷擾，但不知詳情，張男指控將來銀行違反保密義務，將性騷擾調查報告寄給他妻子，導致夫妻失和，他因此承受極大壓力與精神痛苦，甚至在新公司被主管約談、進而被迫離職，這一切都是將來銀行造成，要求將來銀行賠償精神慰撫60萬元。

將來銀行否認外流這件性騷擾調查報告，堅稱時任總經理遭張男控告涉違反《個人資料保護法》，已不起訴，可見公司內部對於機密資訊的管控沒疏失，張男的指控顯然出於個人臆測。

不過法官查明張妻收到的調查報告，內容完整，還註明「內部文件」字樣，最後一頁更有調查委員的簽名，張妻出庭證稱，當下看完立刻用手機拍照存證，並當庭出示存證影像，確實是簽收文件當天的日期。

法官認為，張男在新公司有無收到這份調查報告、是否因此被上級關切而離職，真實性存疑，但張妻確實有收到，不排除「有心人士」複製將來銀行列印的紙本，刻意寄給張妻，代表將來銀行沒盡責保密、沒有防範機密文件遭不法使用。

不過法官考量本案調查報告洩漏對象只有張妻，判將來銀行應賠償張男精神慰撫2萬元，可上訴。張男另案與申訴遭他性騷擾的女部屬互撕，女方向張男求償19萬餘元、張男向女方求償10萬元，一審去年判2人各賠對方5萬元，上訴二審審理中。

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