腦霧非新冠肺炎獨有！　職能治療師曝「8招」找回生活掌控權

▲生活中老是忘東忘西、失神健忘嗎？你可能腦霧了。（圖／達志示意圖）

記者戴上容／新北報導

許多人得了新冠肺炎後，雖然喉嚨、鼻塞、聲音沙啞的情形沒了，但是開始發現自己在生活上很容易忘東忘西，社團法人臺灣職能治療學會理事長吳菁宜分享，腦霧「忘東忘西的現象」，並不是新冠肺炎獨有，其實很多疾病的後遺症也都會併發，如腦血管疾病、免疫系統疾病如多發性硬化症等、纖維肌痛 (fibromylgia)、癌症化療後的患者等。

社團法人臺灣職能治療學會理事長吳菁宜分享，有位女患者分享，近期康復後，先生常常突然在家大喊，老婆你有在煮東西嗎？瓦斯味好重，這才發現爐子上水已經煮乾了，也飄著濃濃瓦斯味，但自己都沒發現，一直懷疑腦子自己是不是怎麼了。

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吳菁宜指出，新冠肺炎Omicron病毒康復的人數增多，全球各地陸續有研究指出為數不少的患者，痊癒後卻長期伴隨包括腦霧等長新冠的後遺症，症狀嚴重者甚至影響日常生活功能造成失能。

▲腦霧是一種認知障礙，主要是以記憶力及注意力下降為主。（圖／達志示意圖）

究竟腦霧會有何種狀態呢？ 吳菁宜解釋，腦霧是一種認知障礙，主要是以記憶力及注意力下降為主。有腦霧的個案常常會發現自己很難專注於事物上，思考反應速度變慢了，甚至有些想講的話都講不出來，很難下決定及做判斷，一些生活中再熟悉不過的簡單日常事務都難以完成，日子變得辛苦與挫折，對生活與工作都是挑戰。例如：已經通勤十多年的上班族，沒辦法像染疫前進出車站、走到正確的月台、進出捷運車廂…等。

此外，腦霧並不是新冠肺炎獨有的症狀，很多疾病的後遺症也都會併發，如腦血管疾病、免疫系統疾病如多發性硬化症等、纖維肌痛 (fibromylgia)、癌症化療後的患者等。長新冠引起的腦霧之機制與病程仍未清楚，但已知症狀會長期持續，目前亦無有效藥物可治療。

社團法人臺灣職能治療學會鄧雅凌委員建議可以藉由一些策略及方法改變或調整行為，減少腦霧對生活的影響：

1. 減少所處環境中的干擾因子。例如減少房間中不必要的擺設，既有的家具擺放不雜亂；工作檯面亦然，只放置工作所需物品並保持整潔。



2. 疲倦會使認知能力下降，簡化工作刪除不必要的步驟，且重新分析安排工作中規律穿插休息。除此之外，分析整日的體力波動，將較困難的工作安排於體力較好時。



3. 每件活動或工作預計進行的時間抓鬆一點，壓力也會讓認知能力下降。



4. 避免多項工作同時進行，一次處理一件事依序進行。



5. 多步驟的工作，在工作檯面或牆上以清楚的書面提示執行步驟。



6. 使用手機行事曆記下需進行事項，並設提示鬧鐘。



7. 有氧運動及阻力運動有助認知提升，每日依自己體能規律從事運動，切記勿太累，疲倦將反而導致認知能力下降。



8. 靜坐可以提昇記憶力同時降低壓力，並且增進決策力。

有任何生活上因腦霧造成的影響，可找尋專業職能治療師的協助，透過有目的性且具有功能性的生活規劃，協助大家穿透長新冠認知障礙的迷霧，邁向康復之路，重新獲得生活的掌控。