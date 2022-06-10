上海特斯拉產能恢復至100%　帶動供應鏈夥伴高效復工

▲上海特斯拉產能完全恢復。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海全面解封已滿一周，據陸媒《證券時報》報導，特斯拉上海超級工廠的產能利用率已恢復至100%，從4月完成復工至今已累計生產整車超過4萬輛，同時也帶動了產業鏈中的合作夥伴高效復工。

報導提到，在大陸國家發改委、工信部、商務部等政府部門的大力支持下，特斯拉上海超級工廠積極配合併在4月完成複工，為保安全，工廠採用「雙班制」進行封閉式生產，目前特斯拉上海超級工廠已累計生產整車超4萬輛，產能利用率恢復至100%。

除自身恢復產能外，特斯拉還積極帶動和幫助產業鏈中「兄弟企業」高效復工，促進整個新能源汽車產業鏈從生產到物流，從銷售到交付都盡快「滿血復活」。

此外，疫情期間，特斯拉還及時優化了服務流程，將看車、試駕、下單、售後等環節「複製」到線上，打通全程「零接觸」服務鏈。同時，特斯拉在多地也開始支持線上自助提車，將原本需要2小時的交付流程縮短為最快20分鐘，部分區域還提供「送車到家」服務。

在對外出口方面，5月11日，復工後的首批整船4767輛特斯拉電動汽車正式出口，前往歐洲市場。5月15日，第二批超過4000輛特斯拉整船電動汽車，也從上海南港碼頭出發，駛往比利時。

據特斯拉方面透露，5月份，特斯拉上海超級工廠共出口22340輛車型，分別銷往歐洲、澳洲、日本等地。

根據大陸全國乘用車市場信息聯席會最新數據，特斯拉5月批發銷量為32165輛，其中出口22340輛。今年1至5月，特斯拉累計交付量為215851輛，同比增長超過50%。