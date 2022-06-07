花蓮山區吉普車陷泥濘　旁邊是10米深懸崖！勇警秀神技助脫困

▲男子車輛陷入泥濘卡在10米深懸崖旁無法脫困，只得向警方求援。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣玉里鎮吳姓男子與友人駕車前往山區工作，行經卓溪鄉三民林道山里段約3公里處，欲從邊坡往下游河床前進時，泥濘路面導致車輛卡在邊坡，欲倒車才發現車子4驅功能出現異常無法脫困，只得向當地警方求助。

員警趕到現場發現，由於連日豪雨所致路面佈滿泥濘，汽車車輪無法脫離，眼看一旁的懸崖有三層樓10米的深度，令人揑把冷汗。

救援員警表示，抵達現場後發現，由於該路段路幅狹窄無法倒車及會車，若調派拖吊車前來也沒有施展的空間，於是使用吳男車上的彈力繩索牽引，最終仍因彈力繩拉力不夠，無法有效將吉普車順利拉起。

▲員警借來粗麻繩將吉普車與警車牢牢綁固，以拖拉方式花了近1小時，終將受困車輛拉到安全路段。

此時員警靈機一動，向轄內村民借來粗麻繩將吉普車與警車牢牢綁固，隨後陳員不斷重複踩油門、煞車、倒車的動作，花費近1小時，才將受困車輛拉到安全路段。



事後吳姓男子及友人民頻頻向協助的員警表示佩服及感謝，看著車輪不斷在泥濘上空轉，且警車也不停打滑，而陳員一直很有耐心來回前進、後退，且鍥而不捨積極為民服務，感謝員警不懼危險親上火線，果然不愧為人民之保母。



玉里分局分局長温基興表示，為民服務不但是工作之一，更是功德一件，此次員警發揮機智為民眾排除困難，堪稱警方之表率。

