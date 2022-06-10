明雨彈來襲！這2天轉晴飆36度高溫　下週又有鋒面進逼

▲氣象局說明天氣情況。（圖／翻攝氣象局直播）

記者李姿慧／台北報導

今降雨趨緩，不過氣象局表示，仍得留意局部較大雨勢，明週六鋒面接近降雨增多，週日過後將可緩和，下週一和下週二降雨也將趨緩，但要留意炎熱高溫，東南部恐有焚風，高溫可飆36度。

氣象局預報員朱美霖說表示，昨天鋒面北移，降雨趨緩，今天鋒面持續北移，降雨情況今天跟昨天類似，不是大規模大範圍強降雨，但仍要留意局部較大雨勢；今天受鋒面往東部移動且華南仍有滯留鋒面影響，環境仍不穩定，台灣清晨澎湖、金門、馬祖有局部降雨，西半部有局部性降雨，整體雨勢較外島緩和些。

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▲氣象局說明天氣情況。（圖／翻攝氣象局直播）

至於未來一周天氣，朱美霖說，週日以前鋒面在台灣北部海面和陸地，明天鋒面接近一些，降雨會增多，明天週六鋒面南移到台灣附近，週日鋒面往北移動，環境會開始轉西南風，降雨會有進一步減少趨勢，下週一鋒面活動位置偏北，台灣處西南風環境，整體降雨緩和落在下週一並維持到下週二；週三和週四仍在西南風環境，但華南有鋒面建立，是否影響台灣，後期要觀察，提醒仍要留意。

氣象局表示，今天西半部澎金馬有斷斷續續陣雨和雷雨，東半部有局部降雨出現，須留意雨勢，下週日前鋒面接近台灣接近，明天週六受鋒面南移影響，降雨會比較增多，西半部和東北部降雨較長，要留意局部大雨；下週一轉西南風環境，降雨減緩，中南部迎風面有間歇降雨，其他各地多雲到晴，中午後留意局部午後雷陣雨。

▲氣象局說明天氣情況。（圖／翻攝氣象局直播）

溫度部分，朱美霖表示，週日之前鋒面接近，各地雲多降雨，受北風影響，白天高溫舒適到悶熱，高溫約28度30度，其他中南部高溫可到32度或33度，沒下雨會比較悶熱；週一開始，整體氣溫升高，可到33度到35度，下週一、下週二東南部有焚風，高溫36度。週日前鋒面較接近，仍有雨勢，下週一開始台灣轉西南風影響，氣溫上升，須留意高溫，東南部下週一和下週二易有焚風。