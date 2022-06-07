兒童MIS-C「警示症狀、好發族群」曝光！6大QA家長必看

▲台灣爆首例染疫康復後出現兒童多系統發炎症候群的個案。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／整理報導

一名10歲男童4月底確診輕症康復後，在端午連假前出現兒童多系統發炎症候群（MIS-C），經台大醫療團隊緊急搶救才救回一命。此病症也讓不少家長心慌慌，究竟何謂MIS-C？好發族群及警示症狀有哪些？又有什麼方法可預防？《東森新媒體ETtoday》整理6大QA，幫助焦慮爸媽一夜好眠。

Q1：兒童多系統發炎症候群（MIS-C）發生原因？

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馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧說明，所謂的MIS-C是感染後的免疫反應，主要是新冠病毒清除了，但身體免疫反應還沒穩定下來，最常發生在感染後的2～6週。

Q2：MIS-C常見哪些症狀？

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰指出，在臨床表現上，這群兒科病人的表現是發燒合併有多系統的炎性症狀，「臨床症狀包含腸胃道症狀（嘔吐、腹痛、腹瀉等）、皮膚黏膜症狀（皮疹、非化膿性結膜炎、手足肢端腫脹）、心血管系統（心肌功能異常、冠狀動脈異常），另外也可能出現神經學症狀、凝血功能異常、呼吸症狀等。」

▲MIS-C好發於6～12歲學童。（示意圖，非本新聞當事人／記者郭世賢翻攝）

Q3：MIS-C好發年齡？

黃瑽寧指出，MIS-C發生族群6歲～19歲都有可能，但以6歲～12歲年齡段最多。

Q4：台灣兒童、青少年發生MIS-C比例？

吳昌騰提醒，這種症候群很罕見，每10萬名確診COVID兒童中，MIS-C的發病率在Alpha流行期間為54.5，在Delta流行期間為49.2，在Omicron流行期間為3.8，「但是由於其併發症高，冠狀動脈異常的比率可高達10～50%， 死亡率也可到1～2%。」甚至有超過1/3的病童會併發休克，通常呈現暖性休克，而病人這時都需要在加護病房接受治療，

黃瑽寧則說「無法確切推估發生率」，他解釋，第一是因為亞洲人的發生率比黑人、白人和拉丁裔少一半，所以不能引用外國數字，第二是根據統計，感染Omicron誘發MIS-C的比例比之前的Delta低，因此用最保守的方式來說，「若以國內最糟的狀況去初估，發生率大約是萬分之一」。





▲兒童或青少年染疫後6週內，當出現持續發燒及上述任一症狀，請立即就醫。（圖／指揮中心提供）

Ｑ5：MIS-C警示症狀？

黃瑽寧提醒，孩子染疫康復後的6週內都是觀察期，如果出現「突然發高燒3天、醫院抽血發炎指數上升、皮疹、結膜紅、嘴唇紅、舌頭紅、低血壓、心肌功能受損、心臟酵素增加、腸胃道症狀或凝血功能症狀等」，都要特別注意。

其中也以腸胃道症狀最常見，包括腹痛、拉肚子，家長帶往就醫要說明清楚，醫師都會知道這樣的問題，一定會立即處理。

Q6：有沒有預防MIS-C的方法？

黃瑽寧特別提到，根據國外研究發現，打一劑新冠疫苗，可下降97%風險，所以以目前台灣兒童接種百分比，家長不用過度擔憂。他強調，MIS-C症狀也因人而異，發生問題的系統不同，一般來說，MIS-C致死率約1%～2%，醫療早期介入可以降低死亡率，所以家長千萬不要在家裡窮擔心，還是建議要讓孩子接種疫苗。