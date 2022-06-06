在日學生買蛋黃粽「切開怨吐1句話」　3千人笑翻：後座力好強

記者黃翊婷／綜合報導

一名在日本求學的網友昨日（5日）在臉書PO文抱怨，前幾天在日本的超市看到有賣「蛋黃口味」粽子，於是買了3顆回家解饞，沒想到蒸好切開，裡面的配料竟然真的只有蛋黃而已，讓他超級傻眼。文章公開之後，掀起網友熱議，調侃他根本是買到3D多角飯糰；還有不少人被文章最後一句話的諧音哏逗笑，「最後一行後座力好強」、「最後面那句日文有笑到」。

▼▲原PO分享在日本超市買到的粽子。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

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原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，想在日本買到粽子本來就是一件不容易的事，沒想到前幾天在當地超市看到有賣粽子，加上正逢端午節，雖然價格貴了一點，還是決定買3顆蛋黃口味的粽子解饞，結果回家蒸完咬了一口才發現，粽子裡面的配料竟然真的只有一顆蛋黃，「唉，默默吃完另外2顆，好想念台灣的粽子啊，がんににゃ（諧音近似X你娘）。」

文章公開之後，吸引超過3600名網友按讚，大家紛紛留言調侃，「吃了個寂寞」、「跟梅子飯糰是一樣的邏輯」、「3D多角飯糰的概念」、「很日式的粽子，真的是包裝寫啥口味就包啥」、「包裝跟內容物一致」、「這吃的不是粽子，是鄉愁」、「把海苔換成竹葉的日式飯糰」。

也有不少網友被原PO文章中的最後一句諧音哏逗笑，「最後一句是在罵髒話嗎？」、「後面日文竟然懂了」、「最後一行後座力好強」、「最後面那句日文有笑到」、「別以為我們不懂日文，看不出來你最後那句日文是髒話喔」、「笑死，超氣」。