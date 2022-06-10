帶朋友回家！一進門驚見「媽拿飛機杯喝水」　他嚇到逃出家門

▲媽媽拿原PO的飛機杯喝水。（示意圖／取自Unsplash）

記者朱祖儀／綜合報導

人都會有生理需求，如果另一半不能幫忙，可能就會買工具協助，但私人物品一定要收好。一名網友透露，他最近帶朋友回家，沒想到竟發現媽媽跑到他房間裡，還拿出飛機杯來喝水，當場崩潰不已，急忙拉著朋友就離開家門了。文章曝光後立刻掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，因為和女友是遠距離，所以買了一些「玩具」來幫自己紓壓，最近因為疫情緣故，把宿舍的東西都搬回家裡，飛機杯也同樣帶回去了。未料日前他帶朋友回家，竟撞見媽媽正在拿著他的飛機杯喝水，「我真的沒想到，有人會把它拿去裝水喝，怎麼會有人會搞錯啦…」，當下只能急忙拉著朋友奪門而出。

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▲原PO當場嚇到奪門而出。（示意圖／取自pixabay）

原PO表示，以前媽媽都不會進到房間看他的動態，但這次搬回家之後就照三餐問候，只是沒想到飛機杯竟會被媽媽拿去喝水，讓他相當後悔，直說「奉勸各位回家把自己的門鎖死，我以後不敢亂買了，我這個大概會被拿來當笑話笑十年吧」。

不少網友看到後，紛紛表示「估計令堂看到以為是什麼酷炫的杯子」、「你媽沒有疑惑容量怎麼那麼小嗎」、「媽媽吃了孫子，歐買尬」、「媽：兒子啊，這個水味道怪怪的捏」、「竟然認為你媽不知道那是什麼呵呵」、「我是你朋友的話，應該笑到噴水、在地上打滾」、「還有在用嗎」、「果然是大家庭」。