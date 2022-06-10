怎麼洗都髒！研究曝「廚房海綿」細菌數量太驚人　建議改用這1物

▲挪威研究指出，廚房海綿藏匿超多細菌。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者吳美依／綜合報導

挪威研究指出，廚房洗碗海綿經常處於潮濕狀態，還會累積食物殘渣，成為理想細菌溫床，讓研究作者慕特羅（Trond Møretrø）直言，「一個海綿能夠藏匿的細菌數量，比地球上的人還多。」相較之下，刷具能夠快速晾乾，有效減少細菌數量，可能是更衛生的洗碗工具。

研究團隊蒐集葡萄牙民眾使用的20個廚房海綿，以及挪威民眾使用的14個廚房海綿及35把刷具。他們發現，刷具上的細菌數量，遠低於海綿。雖然海綿及刷具都沒有致病細菌，但有類似的非致病細菌。

研究團隊在2種工具上添加沙門氏菌後發現，刷具經過一夜晾乾，沙門氏菌數量顯著減少，但若放在塑膠袋內保存，就沒有明顯變化。相較之下，不論儲存狀況怎麼樣，海綿上的沙門氏菌數量都沒有減少。

最令人驚訝的是，不論民眾清潔海綿或刷具的頻率及方式，例如漂白、清水沖洗、使用肥皂及水沖洗，或者放入洗碗機，都未對細菌數量產生太大影響。

▲許多人習慣使用海綿洗碗，但科學家建議改用刷具會更衛生。（圖／取自免費圖庫pxhere）



慕特羅是「挪威食品、漁業及水產養殖研究所」（Nofima）的研究員，將上述結論發表在《應用微生物學雜誌》。他說，「沙門氏菌及其他細菌在海綿裡的成長及生存都比在刷具裡更好，因為日常使用的海綿永遠不會乾。」如果有害細菌從海綿傳播到手上、廚房設備器具表面等等，最終可能使人生病。

慕特羅也指出，「消費者使用海綿的方式，與細菌生長沒有太大關係，只要沒有每天更換海綿，就很難避免細菌生長。因為刷具乾得很快，有害細菌就會死亡。此外，大多數刷具都有把手，避免直接接觸潛在的有害細菌。」

▲研究還發現，民眾清潔海綿或刷具方式，對於細菌數量沒有太大影響。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



英國諾丁漢大學（University of Nottingham）微生物學教授里斯（Cath Rees）沒有參與研究，但表明仍會繼續使用海綿洗碗，因為對她而言，讓海綿及擦碗布保持乾燥才是重點，「他們沒有在海綿或刷具上發現任何致病細菌，因此沒有證據表明，這些物品在正常家庭環境中是重大汙染源。」

德國富特旺根大學（Furtwangen University）微生物學家埃格特（Markus Egert）也做過類似研究，如今已經改用刷具洗碗。他建議，如果還是比較習慣使用海綿，大約每2-3周就該更換一次，「從衛生角度來看，刷具是洗碗工具的更好選擇……但根據我的經驗，人們都更喜歡使用海綿。」

美國農業部（USDA）指出，把廚房海綿拿去微波，或者丟進熱水裡煮沸，可以減少「一些細菌載量」，但仍不足以確保海綿減少交叉感染，因此建議經常更換。

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