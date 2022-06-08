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值勤中「坐警車追劇」！被偷拍渾然不知...台中3警記申誡處分

▲▼台中市有3名員警原本該站在警車外執勤，卻被民眾檢舉躲在警車追劇，被偷拍3分鐘渾然不知。（圖／警方提供，下同）

▲台中市有3名員警原本該站在警車外執勤，卻被民眾檢舉躲在警車追劇，被偷拍3分鐘渾然不知。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局第五、第六分局3名員警10天內在酒店門口執行守望勤務時，原本該站在警車外執勤，卻坐在車內吹冷氣追劇，而且看得太入迷，也頭都沒抬起，被民眾從車外偷拍長達3分鐘，竟毫無知覺，相當離譜，後來員警發覺被拍，一付敢做敢當態度，任由他去，警方查證屬實，3人都記申誡處分。

▲▼台中市有3名員警原本該站在警車外執勤，卻被民眾檢舉躲在警車追劇，被偷拍3分鐘渾然不知。（圖／警方提供，下同）

第六分局蕭姓及李姓員警5月29日凌晨3點多，在青海南街酒店外執行守望勤務，依規定2人必須站在車外執勤，提高見警率，同時保持警覺，一見有人打架滋事或酒駕，就能立即處理，不料2人卻坐進車內吹冷氣，從警4年多的蕭員還坐在副駕駛座追劇，被民眾偷拍了還不知情。

▲▼台中市有3名員警原本該站在警車外執勤，卻被民眾檢舉躲在警車追劇，被偷拍3分鐘渾然不知。（圖／警方提供，下同）

蕭員和李員坦承未依規定站在車外守望，但辯稱當時酒店和自助式KTV人潮漸散，所以才坐進車內。

第五分局黃姓員警和另名同仁6月7日零點50分，在中清路某KTV前執行守望，依規定2人輪流站在車外執勤，另名同仁時間一到坐回駕駛座，該輪到黃員站車外時，黃員卻沒有出去，反而繼續低頭看影片，而且一看就長達3分鐘，看得太入迷，連頭都沒抬起來。

▲▼台中市有3名員警原本該站在警車外執勤，卻被民眾檢舉躲在警車追劇，被偷拍3分鐘渾然不知。（圖／警方提供，下同）

更離譜的是，坐在駕駛座的員警和黃員都沒有看到右後照鏡，否則就會看到有人站在警車右側偷拍，五分局表示，2人後來有發覺被偷拍，但也沒說什麼，任由他去，失職就失職，求情反而更丟臉。

警方查證屬實，將3人都記申誡處分，並列為案例教育，要求員警務必落實勤務，若再有違反者從重議處。

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