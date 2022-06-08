一大坨雷雨胞曝　「若接近台灣可能非常危險」

▲台灣西南方、廣東福建外海有一大坨雷雨胞。（圖／翻攝彭啟明臉書）



記者陳俊宏／台北報導

一大坨雷雨胞發展中！天氣風險公司總經理彭啟明今天（8日）在臉書貼出最新天氣圖表示，台灣西南方、廣東福建外海附近雷雨胞很旺盛，還好沒有到台灣，如果這種系統接近到台灣可能會是非常危險。

彭啟明指出，每天降雨的雨型都不一樣！上午是中部，其他各地零星陣雨；不過，今天鋒面有短暫北抬的趨勢，現在只能用監控滾動調整動態，才能面對這波的變化。

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▼鋒面持續影響台灣。（圖／氣象局）



►大雨特報：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣

氣象局對16縣市發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今台灣西半部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積、淹水，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

氣象局提醒，今天鋒面仍然在台灣上空，白天各地出現陣雨或雷雨的機率還是偏高，尤其西半部下雨時間較多，有局部大雨及短延時豪雨發生的機率，晚上之後雨勢有機會減緩些，不過各地仍有短暫陣雨或雷雨；北台灣稍涼，低溫約21度，高溫在23到25度，至於其他地方低溫24、25度，白天雨停的空檔，高溫仍可達27至30度，感受仍略顯悶熱。

▼今0時至10時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

