桂格OatYa燕麥奶驚喜推出「食尚潮飲」！享受「類拿鐵、鮮奶茶風味」一喝回不去

▲燕麥奶風潮席捲全台，近來新上市的2款燕麥奶調飲，更是一舉擄獲不少女學生、OL的心。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／粽合報導

席捲全台超商的「燕麥奶風潮」跟上了嗎？自從燕麥奶問世後，首先被打中的不外乎是一喝牛奶就容易拉肚子的族群，不過隨著燕麥奶呼聲愈來愈高，更以「最潮搭配」的形象在學生和OL之間蔚為風行，大家不僅紛紛討論喝「燕麥奶調飲」的多種好處，也在各大便利超商隨時搜尋最新品項、試喝打卡！最近，就有不少年輕女生發現，有燕麥專家之稱的桂格，除了推出單喝也順口的OatYa職人燕麥奶，還悄悄上市了兩款燕麥奶調飲，分別是「OatYa燕麥卡布奇諾」以及「OatYa燕麥茶歐蕾」，甚至讓燕麥控大呼，「一喝就回不去！」

▲桂格全新推出的OatYa燕麥奶調飲系列「燕麥卡布奇諾」以及「燕麥茶歐蕾」，讓燕麥控大呼「喝過就回不去」。

晉升職人等級的燕麥奶調飲 一舉擄獲Z世代的心

燕麥奶調飲之所以近年能廣獲年輕世代喜愛，原因不乏可以滿足乳糖不耐的需求，再來是讓注重少負擔的女孩，可以喝得自在又輕鬆，對於素食者來說更是可以盡情享受宛如手搖的濃郁奶香。近期也有不少網紅、KOL發現，有時冒痘痘的起因原來也和乳製品有關，如果真心戒不掉拿鐵、鮮奶茶，正好可以換搭燕麥奶。

不過剛開始，燕麥奶還是經過不少風味上的調整，才逐漸被消費者接受，此次桂格首度推出燕麥奶調飲，更是不負「燕麥專家」的地位，不僅以高規格選用來自北歐的燕麥，而針對年輕族群最在乎的風味口感，更透過研磨與獨家水解技術，讓燕麥奶的口感更加滑順，擁有宛如牛奶的口感，但又因為無乳糖、無奶精而得以減少飲用時的負擔，光是剛入口，就沒有牛奶那樣黏舌的口感，但仍然保有濃郁又順口的奶香風味。出自「職人之手」的選料與技術，難怪讓平常嗜喝拿鐵、手搖飲的女孩、OL全都瞳孔震動、大為驚豔。

▲嚴選職人級選料與技術的OatYa燕麥奶調飲系列，讓燕麥奶調飲呈現宛如「拿鐵、鮮奶茶」的口感與風味。

此次，桂格一次推出「燕麥卡布奇諾」和「燕麥茶歐蕾」，雙雙滿足愛喝奶類調飲的族群！不因為添加清爽的燕麥奶，就對咖啡品質打了折扣，桂格為了「燕麥卡布奇諾」更採用100%阿拉比卡豆，並且重新調整最能與燕麥奶交織出的完美比例。先是喝到細膩滑順的燕麥奶，接著微苦沉穩的咖啡尾韻隨之趕上，不少咖啡控更表示，因為燕麥奶較清爽的風味，比起一般拿鐵「燕麥卡布奇諾」反而更喝得出層次感！至於「燕麥茶歐蕾」同樣嚴選優質且風味馥郁濃厚的紅茶，燕麥奶的獨特風味引出回甘茶香，宛如更清爽細膩的鮮奶茶，更是被手搖控封為「近期第一名超商手搖飲新歡！」

最潮食尚配件！包裝設計讓Z世代搶拍上傳社群

兼顧好喝與輕鬆體驗的「燕麥卡布奇諾」、「燕麥茶歐蕾」，既能解咖啡、手搖的飲，又不怕喝完造成有乳糖不適負擔，極具巧思又朗朗上口的品牌名「OatYa」，以及排版設計感十足的包裝，更一躍成為近期潮流男女的時髦新配件！競爭激烈的飲料市場，短短一個月就有超多新品上市，然而在Z世代眼的中，評斷一杯全新飲品是否研發得成功，好喝是必要條件，但一定要具備令人吸睛按讚的設計亮點。

桂格OatYa燕麥奶調飲，以搶眼的同色系各自演繹最適合「燕麥卡布奇諾」與「燕麥茶歐蕾」的代表色，童趣設計的OatYa字體搭配簡潔易懂的可愛插畫圖示與色塊，無論今天出門是甜美風、活力率性風或浪漫OL風，只要時尚潮飲在手，怎麼拍都是質感破表的清新活力美照。

▲搶眼又有活力的包裝設計，讓OatYa職人燕麥奶領軍的系列商品，一躍成為今夏最火熱的食尚潮飲！

打破迷思！高CP「OatYa燕麥卡布奇諾、燕麥茶歐蕾」即日起超商開賣

誰說進口的燕麥奶才能保證濃郁好喝，從現在起不用再等廠商開團、賣家代購，樓下超商隨時都能買到的OatYa燕麥奶調飲，就要以「燕麥卡布奇諾」、「燕麥茶歐蕾」2款風味潮飲徹底打破所有人對於燕麥奶「偏貴、不夠順口」的迷思。即日起～6/28，4大超商限時優惠單瓶原價38元、特價32元，任兩件更只要59元。如果想要自己調味，還有原味職人燕麥奶，6月底前全家搭配茶葉蛋優惠中。從今以後的早餐、下午茶，又多了燕麥專家桂格可以療癒一整天的心情。