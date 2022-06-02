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【廣編】新北國王湯瑪士現身分享！　桂格「有機大燕麥片」助打好健康基底

▲▼【廣編】新北國王湯瑪士現身分享！　桂格「有機大燕麥片」助打好健康基底

圖、文／桂格提供

與疫情共存的現在，除了戴口罩勤消毒，大家更重視藉由健康飲食與運動來增進活力與保護力。致力營養與美味的穀物專家桂格，特別與本季新加盟P. LEAGUE+來勢洶洶的新北國王隊，有「國王的微笑巨人」之稱的湯瑪士攜手合作，分享他活力充沛的秘密！

「微笑巨人」湯瑪士笑言，把大燕麥片當早餐主食可以準備得省時又省力，且飽足感很夠，加上熱量又低，可以隨意搭配喜愛的食材，因此深受美國家庭歡迎。「最重要的是，大燕麥片的營養價值很高，尤其像桂格，還保留燕麥很完整的狀態，沒有過多的加工，所以可以保留豐富的膳食纖維與全穀營養，對我們運動員來說，提供練習、運動能量的蛋白質，一大早就可以靠大燕麥片攝取。」

來自桂格的有機大燕麥片，嚴選澳洲進口有機認證燕麥，同時也經過台灣有機農產品標章「慈心有機TOC」驗證。整顆燕麥不經切割碾壓製成，因此完整保留燕麥豐富的營養和國人注重的膳食纖維，湯瑪士表示比一般大燕麥片口感更好，吃起來不只口感風味更加清爽，身心也更無負擔。湯瑪士特別送上他的獨門燕麥食譜，把大燕麥片與同樣來自桂格的夏日穀珍，再加入冰牛奶或是優格，放入喜歡的當季水果，打造全方位營養與豐富口感！

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