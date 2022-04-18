【廣編】嬰童副食品領導品牌桂格　營養科學為後盾「無添加寶寶粥」隆重登場

▲解決買現成寶寶粥不安心，但自己熬又沒時間的兩難，桂格堅持最嚴格檢驗標準，要寶寶安心吃人間第一口美味。

圖、文／佳格食品提供

佳格食品集團旗下品牌桂格嬰幼童產品，不僅擁有超過36年豐富的嬰童副食品經營經驗，更是台灣副食品市佔第一的領導品牌。有鑒於台灣家庭生活型態轉變，桂格歷時24個月研發，正式推出以台灣營養科學為核心打造的「無添加寶寶粥」，致力成為爸媽們照顧寶寶的神隊友。

桂格「無添加寶寶粥」上市三大堅持，堅持一：以營養科學做後盾，以胚芽米、紅藜穀物取代白米 多元營養是關鍵。堅持二：不加鹽、無調味劑如何好吃？里肌肉、雞胸肉入粥，食材好自然美味。堅持三：無添加只是基本，堅持五大項SGS檢驗，連料理潛在風險都悉心把關。要讓爸媽們安心餵寶寶第一口人間美味。

全新桂格「無添加寶寶粥」目前推出雞肉鮮蔬、豬肉鮮蔬兩大口味，四月起陸續於全台各大藥局與嬰幼兒專賣店包括大樹、卡多摩、啄木鳥、丁丁等上市，同步上架網路商城包括佳格健康GO、MOMO、PChome、蝦皮、Yahoo，每盒內含4包(150g/包)，定價NT$400元，新品上市期間限時推出七五折優惠NT$299元，相當於每買一盒就幫辛苦爸媽省下超過百元！有需求的爸媽歡迎好好把握！

新品上市期間為滿足爸爸媽媽嚐鮮體驗需求，即日起更貼心推出「雙口味嚐鮮組」每盒含有豬肉鮮蔬、雞肉鮮蔬各1包，讓家長一次體驗兩種口味，同樣限時限量售完為止，期盼忙碌的父母可以擁有放心的神隊友、為家中寶寶做副食品最好的準備。