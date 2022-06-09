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「侯友宜哪門子擔當？」　黃彩玲怒：把責任推給下屬「他們」

▲▼新北市長侯友宜參加分局開工動土典禮。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者陶本和／台北報導

新北中和2歲染疫亡男童「恩恩」事件延燒，國民黨議員黃敬平認為，消防局長黃德清要為「還原場景」事件下台；不過，新北市長侯友宜9日表示，已提告讓司法來證明。對此，民進黨發言人黃彩玲表示，侯友宜把責任推給下屬，難道就是他全力配合的擔當？這算哪門子擔當。

中和2歲男童恩恩案持續延燒，7日有前消防員具名爆料，消防局在恩恩爸聽取錄音檔當天，新北消防的長官下令動員偽造報案，更刻意營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電嘈雜假象，新北消防局則回應，是為重現119進線量爆增忙碌情況，但恩恩爸表示並不知情。

對此，國民黨籍市議員黃敬平表示，演得蠻爛的，消防局長黃德清要為這場戲下台，侯友宜支持消防弟兄、捍衛他們的清白，「這個我認同，每一個民選首長都會這麼說，如果不這麼說，等於告訴大家不要選了，因為會得罪全中華民國的義消」。

不過，侯友宜9日上午受訪時表示，2年多來的疫情，衛生、消防及第一線人員積極負責認真，面對每個挑戰都全力以赴，昨天消防局已經提告捍衛清白及尊嚴，就讓司法來證明。

另外，針對勤務中心被指控「演戲」還原事發日忙碌情況，引發爭議，侯友宜則表示，相信最辛苦、出生入死的打火英雄會捍衛自己的清白及形象，已經交由司法來證明。

對此，民進黨發言人黃彩玲表示，聽到侯友宜市長回應媒體恩恩事件兩提問，聽完以為是電視AB段重播，重聽發現不可思議，簡短180個字的回覆中，侯友宜竟講了11次「他們」，非常高明。

黃彩玲說，侯友宜不斷跳針「他們」，證明侯友宜的心虛與沒擔當，更傳達了新北市高官與基層切割，「難道把責任全部推給下屬，就是侯市長全力配合的擔當？這到底算哪門子擔當！」

黃彩玲表示，事發至今，看不到侯友宜在動員消防隊幫高官當臨演的事情上，有任何認錯之意，別說音檔了，恩恩爸連一個侯市長的道歉都得不到。

黃彩玲說，新北市高官們現在只想自保，從市長、副市長、衛生局長、消防局長，有哪個人出為模擬事件向恩恩家屬道歉？都只想保住自己的官位，把責任切割給基層。

黃彩玲認為，在新北取景的台劇《火神的眼淚》，大概已不足形容侯市府的傲慢，因為用鐵漢柔情包裝自己的侯市長，才是一位真戲子。

▼民進黨發言人黃彩玲。（圖／記者陶本和攝）

▲▼民進黨發言人黃彩玲。（圖／記者陶本和攝）

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