通聯風波再燒新北消防！網出征改名「還原重現中心」：演員訓練班

記者陳雕文／新北報導

新北中和2歲男童「恩恩」染疫離世後，家屬積極追求真相，6日到新北市政府消防局聽錄音檔，但消防局在未確實告知家屬的狀況下以「還原當時情形」為由，指使部屬打假報案電話，讓恩恩爸誤以為119每天都忙翻，消息一出引發眾怒，將消防局地標改成「新北市政府消防局之還原重現中心」，並留言灌爆粉絲團。

▲新北消防地標被改成「還原重現中心」。（圖／翻攝自Google maps）

7日有前消防員具名爆料，消防局在恩恩爸聽取錄音檔當天，長官下令偽造報案。對此，新北消防局解釋是為了重現119進線量爆增忙碌情況，並非想偽造或掩蓋真相！因此於8日上午9點到地檢署按鈴申告，希望透過司法機關還消防局清白。

▲恩恩爸求81分鐘錄音檔，沒想到進了新北消防局後爆出案外案。（圖／翻攝恩恩爸臉書）

想出這套「還原情境」的是119勤務指揮中心主任李宇松，主要出發點是希望透過模擬的方式，讓恩恩爸了解當時的狀況，並讓其體會消防員的辛苦。李宇松還發聲明表示，「針對連日紛紛擾擾有心人士刻意操弄輿論，嚴重打擊防疫人員士氣影響個人及本局聲譽，我只能訴請公正的第三方司法介入調查，我會以刑法第310條第2項之加重誹謗罪對張姓網友提出告訴」。

但該名前消防員的爆料點在於，新北市消防局「未告知」恩恩爸，現場是「還原」、「模擬」而非當下真正發生的執勤狀態，為何不確切告知，啟人疑竇。而新北消防則解釋，整件事情發生誤會是在於「認知」的不同，勤務中心主任有解釋，但恩恩爸可能沒聽清楚。

▲勤務指揮中心主任李宇松到地檢署按鈴申告。（圖／記者陳雕文攝）

消防局出面對爆料者提告，以及對於未告知恩恩爸的解釋，多數網友無法接受，因此將消防的Google地標惡搞，改成「新北市政府消防局演員訓練班」、在稍早又改成「新北市政府消防局之還原重現中心」，底下還有1-2則網友憤怒的1星評論「新北市造假局！有夠垃圾！」、「請公佈恩恩的電話錄音檔」。

▲原本新北消防地標被改成「演員訓練班」。（圖／翻攝自Google maps）

而新北消防的臉書專頁【新北消防發爾麵】也遭網友出征，紛紛留言，「請問我有上過演員訓練班，考消防是否有加分？以後要模擬可以找我喔！」、「金馬獎非你們莫屬了…」、「喔原來是新北歌劇院，我還以為是發爾麵咧」、「請問可以來表演情境模擬給民眾嗎？」、「朝聖，演起來」、「一人一耳機，還可以互相影響收音，想知道是哪個牌子的耳麥聲音大到如此，犯錯不可怕，怕的是犯錯後還說謊、演戲」。

▼網友留言猛嗆。（圖／翻攝自Google maps）