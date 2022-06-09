恩恩爸打1922苦等143分鐘　行政院：可以再精進檢討

記者陳家祥／台北報導

新北中和2歲男童恩恩病逝，其父親近來連番質疑新北市政府、疫情指揮中心流程有問題，才因此延誤就醫；其中，撥打1922的等候時間更長達到143分鍾。對此，衛福部次長薛瑞元表示，「我們也在檢討改進，看能不能再縮短時間」；行政院發言人羅秉成也說，對時間不滿意，可以精進檢討。

衛福部次長薛瑞元表示，關於143分鐘部分，1922是接受諮詢以及資訊傳達的指中心，不是命令指揮的中心，所以當接受到這個案子的時候，需要把這個訊息傳達出去，同時指引諮詢的民眾下一步可以怎麼做，1922有回答進話的民眾，可以趕快向新北119求援。

至於恩恩爸質疑143分鐘太長，薛瑞元說，我們也在檢討改進，看能不能再縮短時間，把訊息更快的傳達到有指揮調度權力的機關。目前這也是我們需要做改進的地方。

政院發言人羅秉成補充說明，任何一條生命的消逝都會感到遺憾不捨，恩恩爸想要的是真相，不管是中央的1922還是新北119勤務中心，這段時間恩恩爸辛苦奔波，各個層面都希望得到訊息。他手上沒有任何公權力，政府部門給予關懷也要給予真相，關懷是必要的、真相是重要的。

羅秉成指出，恩恩爸的需求從1922這端來看，疫情指揮中心非常快速做回應，也提供他所需要的當天1922的通聯及錄音檔。1922性質是諮詢性服務，範圍很大，防疫、檢疫、篩檢、疾病防治等，但只要有民眾打電話尋求服務，都會提供。

羅秉成強調，1922當時的服務人員也告訴家屬要去尋求119協助，因為1922是諮詢服務，無法調度，還是要回到地方衛生主管機關處理，後續也會把受理服務的事情做後報。

羅秉成指出，這時間因為不是轉接轉介，是服務上建議當事人如何做處理，疫情指揮中心也在恩恩爸有質疑的狀況下有專人說明，希望他能理解。對時間不滿意，是不是還有更快些，可以精進檢討。