快訊／台南歸仁凌晨槍響！兩派人馬火拼「轟30多槍」　1死1重傷

▲台南市歸仁區中山路9日凌晨發生槍擊案，其中洪姓男子重傷，經送奇美醫院急救仍傷重宣告不治身亡，警方正全力偵辦中。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁區中山路，9日凌晨4時40許，驚傳發生槍擊案，有2派人馬疑相約談判，結果引發火拼，當時其中2名犯嫌受傷，洪姓男子經送往永康奇美醫院急救後仍傷重宣告不治，另名吳姓男子送往成大醫院救治中，目前歸仁分局掌握到2涉案車輛，正調閱監視器釐清犯案人數及追查到案釐清案情偵辦中。

據了解，歸仁中山路二段圓環槍擊案發生時間在9日凌晨4時40分許，歸仁分局員警於小北百貨附近巡簽歸仁郵局，聽聞槍響，立即趕往附近小北百貨查看，發現路旁有1部黑色及白色自小客車急駛離去，現場遺留約30枚彈殼、彈匣1只。

警方追查發現黑色自小客車將洪姓男子送至永康奇美醫院，經搶救洪嫌傷重宣告不治，而白色自小客車將吳姓男子送至成大醫院隨即丟包離開，吳姓男子送醫時已無意識，從2名男子合力將吳男抬下車交予救護人員，馬上駕車去。

案發後仁分局派鑑識人員現場勘察採證，並針對死者、傷者及相關人員採取跡證，目前正積極調閱相關地點監視器及查訪目擊者與在場人員等，並清查相關人員幫派背景等資料。本案歸仁分局已成立專案小組，以車追人，查緝涉案相關人員，釐清案情及槍枝來源。