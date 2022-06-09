公園溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！5歲童遭劃傷　警找到嫌犯已死亡

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市安南區頂美公園兒童遊戲區5月下旬驚傳溜滑梯扶手遭人惡意綁上西瓜刀，一名5歲男童遊憩時不察，食指當場遭利刃劃傷濺血；警方事後到場調查，還發現現場留下大片血跡，由於全案已經引起民眾恐慌，警方在全力追查下，經比對DNA，終於發現一名70多歲的老翁與現場血跡檢體相符，但昨警方前往其住處調查，卻赫然發現該翁已於本月3日病逝。

▲台南頂美公園兒童遊戲區內，民眾發現遊具樓梯扶手上綁有一把西瓜刀。（圖／記者林悅翻攝）

警方調查，5月31日下午5時許，有民眾在頂美公園兒童遊戲區溜滑梯扶手處發現綁有一把西瓜刀，且刀刃、及下方緩衝墊還留有大片血跡，一名5歲男童遊玩時不察食指遭利刃劃傷濺血；警方到場勘查，男童受傷係手部食指背破皮受傷，但其流血之血跡量與現場所留之血量根本不符，研判現場血跡係其他人留下。

孩童遊戲區竟然出現西瓜刀及大片血跡，案情曝光後引起當地家長人心惶惶，警方也立即採集檢體全力追查。三分局指出，警方案發後調閱監視器，發現1部可疑機車，經循線查出該車係由車主的父親所騎，而涉案人於3日已因病死亡。警方採死者家中物品採樣送檢，發現DNA與該案西瓜刀上血跡DNA相符，且調死者住處附近監視器，確認該把西瓜刀係死者所帶出門。家屬透露，老翁生前病重，不清楚他為何會在公園留下血跡。詳細案情，警方將於今上午10時召開記者會說明。