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德州小學槍擊21死　倖存小4女童：槍手對老師說「晚安」後射頭

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州羅伯小學5月24日遭槍手血洗，造成19名學生及2名教師身亡。美國眾議院監督及政府改革委員會8日針對槍枝暴力舉行聽證會，倖存的4年級女學生米婭（Miah Cerrillo）事先錄製影片，道出她親眼看見槍手對老師說了一句「晚安」後開槍射向她的頭部、殺害班上同學的可怕經過。

CBS報導，這場聽證會旨在防止未來再度發生大規模槍擊事件，而米婭透過事先錄製的影片，詳細描述這起案件令人毛骨悚然的瞬間。當時他們班正在看電影，老師收到一封信件後起身要鎖上教室門，和走廊上的槍手對到眼，馬上要學生們躲在桌子和書包後方。

▲▼ 德州羅伯小學槍擊案，倖存的4年級女學生米婭（Miah Cerrillo）說明案發經過，父親塞里洛（Miguel Cerrillo）難過落淚。（圖／路透）

▲▼ 米婭透過影片說明案發經過，父親塞里洛難過落淚。（圖／路透）

▲ 米婭的父親塞里洛在聽證會上難過落淚。（圖／路透）

槍手先走進隔壁教室，接著走進米婭的班級，對老師說了聲「晚安」後開槍射中她的頭部，再擊中米婭的同學和白板。米婭走向自己的書包時，槍手射向她旁邊的朋友。她以為槍手會再回到教室，便將朋友的血抹在自己身上裝死，「我抓起一點血，塗得全身都是」，後來用老師的手機撥打911求救。

米婭在影片中表示，她想要「有安全感」，但在學校時很沒有安全感，「我不希望這種事再度發生。」她的父親塞里洛（Miguel Cerrillo）則哭著說道，「我希望事情能有所改變，不僅是為了我們的孩子，也是為了世界上的每個孩子，因為我們的學校不再安全了。有些事情需要真正的改變。」

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