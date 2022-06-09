正妹「約會就過敏」抓包男友出軌！狂冒蕁麻疹　竟是小三1物害的

記者吳美依／綜合報導

美國一名女網友發現，每次男友來家裡約會時，她的手上就會長滿蕁麻疹，因此驚覺對方出軌了。原po解釋，她對護髮乳Olaplex嚴重過敏，而身邊沒有任何一位男性會使用這項產品。這段影片已在TikTok累計超過610萬次觀看。

影片中，女網友特寫自己的手臂，上面塗滿白色乳膏，並且長滿疹子及疙瘩，「我發現我男友出軌了，因為我對Olaplex過敏。」一些網友質疑，或許只是男方不知情，所以正在使用這款護髮乳，但她表示，「我認識的男人裡面，沒有一個人在使用Olaplex，你們都醒醒吧！」

▲女網友因為過敏抓包男友出軌。（圖／翻攝TikTok@gabgleeson_）

儘管如此，許多網友都無法被說服，「Olaplex含有許多成分，可能只是男友使用的產品裡，也含有那項讓妳過敏的成分。」也有人指出，「也許是他的母親、家人或者朋友？」、「我男友也會使用Olaplex，他沒做錯什麼事吧！」

也有不少品牌愛用者「歪樓」表示，「即使是Olaplex也救不了這段感情啊！」、「我認為，真正的悲劇是妳對Olaplex過敏，我很遺憾，親愛的。」

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