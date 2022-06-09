全民皆可種大麻！泰國不再列管制毒品　民眾可無限量在家種植

▲泰國9日起將允許民眾在家自行種植大麻。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國政府今年1月將大麻移出毒品管制名單後，新的大麻管理法在6月9日正式生效。未來泰國民眾可不受限制地在家中自行種植與吸食大麻，不過在公開場合抽大麻，或是售賣THC超過0.2%的大麻加工品仍是違法的。

綜合外媒報導，泰國是東南亞第一個通過大麻合法化的國家。2018年底，當地政府修訂《麻醉品法》，允許醫用大麻合法用於醫療和研究目的。2年後，政府又進一步鬆綁相關限制，開放業者將大麻的根、莖、葉以及萃取物用於料理、保養品、紡織等領域，希望藉此推動「大麻經濟」。

今年1月，泰國將大麻移出第五類毒品管制名單中，同時宣布新的大麻管理法將在6月9日生效，讓大麻全面成為綠色經濟作物。如今，隨著新法正式上路，在家中種植大麻或擁有大麻任何部位，不論是生鮮，還是乾燥大麻製品，都不會構成違法，甚至在非公共場合吸食大麻也屬於合法行為。

不過需要注意的是，所有種植大麻的民眾必須先向當局登記，而且由於大麻目前仍僅限家戶醫療用途，因此民眾不得將大麻用於娛樂，或是在公共場所吸食。另外，人們在販賣大麻萃取物時，仍需注意會讓人產生快感的四氫大麻酚（THC）含量必須低於0.2%，因為高於此含量的大麻萃取物仍是列管毒品。