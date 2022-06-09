15歲兒染疫亡被迫4小時火化！悲痛父控政策反覆：他連制服都沒換

▲編劇岳清清15歲姪子染疫亡，家屬9日舉辦告別式，場面哀戚。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

知名編劇岳清清15歲的姪子博仕輕症康復後回到學校，在點名時不明原因倒下後亡，之後被診斷死因是新冠肺炎，姪子成為全國首例青少年染疫死亡案例，家屬今（8日）為博仕於三峽舉行安息禮拜。安息禮拜結束後，博仕的爸爸和岳清清接受媒體聯訪痛批，政府政策反反覆覆，謝博仕當時還穿著制服，遺體就被迫在4個小時內火化，這對家屬是嚴重的傷害。

▲ 家屬9日舉辦告別式，場面哀戚，圖為岳清清告別式上發言。（下圖同／記者戴上容翻攝）

編劇岳清清日前在臉書分享，15歲的姪子染疫後過世，讓她心痛不已，尤其前陣子還在協助姪子準備高中考試，錄取書已經收到，卻無緣就讀，讓網友看了紛紛喊不捨，家屬今（8日）為博仕於三峽舉行安息禮拜。博仕的父母白髮人送黑髮人，謝媽媽更是哭倒在爸爸懷中，場面悲淒。

▲博仕父母親告別式上痛哭 。（圖／記者戴上容翻攝）

謝博仕的爸爸和岳清清接受媒體訪問指出，岳清清說，他們完全照著政府的流程走，博仕確定陰性後才返校上課，沒想到姪子博仕卻在點名完後突然昏倒，她不能諒解政府防疫政策。

「好像把小孩當擋箭牌！」岳清清說，疫情這麼嚴重卻沒有全部停課，不斷洗腦大家只要打了疫苗就拿到無敵星星，他也不明白姪子博仕生前染疫時僅是輕症，不懂為什麼到了陳時中的口中卻變成重症。

「我真的很痛心，希望政府和有關單位說清楚講明白！」博仕的爸爸則淚訴，兒子往生後，檢察官進行相驗後說，博仕遺體的傳染性非常低，卻被告知遺體要立即火化，他們不僅見不到兒子最後一面，連帶去的衣服都沒有辦法換，博仕從倒下到火化，都還是穿著康橋的學校制服，讓他們難以釋懷。

▲編劇岳清清15歲姪子染疫亡，家屬9日舉辦告別式，場面哀戚。圖為博仕父親告別式上發言。（圖／記者戴上容攝）

岳清清再澄清，他們不是要和政府作對，只是希望政府做錯事情就該道歉，因為還有許多家庭正遭遇一樣的困境，但不像他們一樣能夠透過媒體發聲，他們一家人在下午4點被告知遺體6點就要火化，家屬一直爭取到8點，但還是被要求不能靠近，只能遠遠的看著博仕的遺體，「這對家庭是很傷害的」。