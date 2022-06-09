上海迪士尼星願公園明恢復營運　樂園開放待定

▲上海迪士尼度假區星願公園等明日起恢復運營，樂園及小鎮繼續暫時關閉。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

上海迪士尼度假區9日宣布，星願公園、迪士尼世界商店及藍天大道將於10日起恢復運營。上海迪士尼樂園及迪士尼小鎮繼續暫時關閉，重新開放日期待定。迪士尼小型車及旅遊客車停車場也將於6月10日同步恢復運營。

據《澎湃新聞》報導，同程旅行數據顯示，消息公布1小時內，同程旅行平台有關「上海迪士尼」的相關搜索較前日同一時段上漲87%，其周邊酒店也受到用戶關注。

作為大陸頭部主題樂園，上海迪士尼一直受到遊客廣泛關注。同程旅行披露的數據顯示，6月以來，同程旅行平台上關於上海迪士尼的搜索熱度比5月下旬上漲31%，遊客最關注的問題集中在上海迪士尼的開園時間、預訂渠道等。

根據上海迪士尼度假區的消息，重新開放期間，上海迪士尼度假區所有恢復運營的區域都將採取限流，並縮短運營時間，星願公園的運營時間為9:00至17:00；迪士尼世界商店的運營時間為9:00至19:00；藍天大道的運營時間為8:00至19:00，各區域開放時間將有可能根據實際運營情況調整。星願湖畔的遊船租賃服務將同步恢復運營。

上海迪士尼度假區表示，上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮及度假區的兩座主題酒店繼續保持暫時關閉，重新開放時間待定。上海迪士尼度假區團隊正全力以赴，為度假區全面恢復運營做好準備。

值得注意的是，在重新開放期間，上海迪士尼度假區所有已開放區域將限流運營； 所有遊客均須持有綠色「隨申碼」以及72小時內（從採樣時間起算）核酸檢測陰性證明方可進入上海迪士尼度假區。建議遊客在抵達度假區之前提前至「隨申辦」App、「隨申辦」微信小程序或「隨申辦」支付寶小程序注冊申領「隨申碼」，以確保可以順利進入度假區。無智能手機的遊客（包括老年人和兒童）可通過同行親屬在這些平台上申領「親屬隨申碼」。

此外，符合申領要求的遊客也可通過「一網通辦」平台線上申領紙質版離線「隨申碼」。使用離線「隨申碼」的遊客須同時出示本人有效身分證件原件，在現場經演職人員掃描離線「隨申碼」並能查驗到有效的核酸檢測證明後方可進入。

此前，在2022年3月20日，上海迪士尼度假區曾發布重要通知稱，鑑於疫情防控情勢，上海迪士尼度假區（包括上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園）於3月21日起暫時關閉。

此外，北京環球度假區宣布將於6月15日恢復開放，相關搜索出現快速增長。同程旅行研究院分析認為，在疫情防控形勢穩定的前提下，6月底至8月，大陸各城市的主題樂園將迎來一輪客流高峰。