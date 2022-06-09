乾蚯蚓1公斤賣1320元引「滅絕式」捕殺　電蚯蚓機狂賣成惡性循環

▲蚯蚓為中藥材的一種，還可當作天然餌料釣魚。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

蚯蚓乾又稱地龍乾，是一種含有地龍素、氨基酸及維生素等養分的中藥材，不僅可作為珍貴藥物治療疾病，也被釣魚愛好者當作天然魚餌使用，導致蚯蚓在市場上的價格節節攀升。據了解，乾蚯蚓1公斤可賣到300元人民幣（約1320元新台幣），同時，可提供「滅絕式」捕殺的電蚯蚓機也因而大賣。

▲網路上販售各式各樣的電蚯蚓機。（圖／翻攝百度）

《上觀新聞》報導，網路上搜尋「電蚯蚓機」、「地龍儀」等關鍵字，一種形似大電池的金屬儀器滿屏（螢幕）皆是，價格在100多元至800元（人民幣，下同）不等，有些店鋪的銷量已經達到了十萬件之多，評論區也充斥著捕獵者在田地間使用該儀器的心得。

據悉，買家除了購買電蚯蚓機外，還需自備電瓶才能使用。機器一般使用在潮濕、鬆軟且富有有機物的泥土中，以庭院、菜園、耕田等地最佳。據賣家稱，一種標價近800元的「豪華型電蚯蚓機」，使用一次便可以輕鬆電出十幾斤蚯蚓。

大陸中國農業大學資源與環境學院教授孫振均認為，大功率的電蚯蚓機開發出來後，使抓捕蚯蚓的效率提高，連帶使得蚯蚓的數量下降，形成一種惡性循環，「蚯蚓，也就是中藥地龍乾價格暴漲，一公斤乾品幾年前大約70多元，現在280元都不一定能收到貨，有的已經漲到300多元。」

對於電蚯蚓機對生態造成的威脅，有專家批評，電蚯蚓機將直流電導入土壤，使得土壤中的蚯蚓受到「觸電」刺激後鑽出泥土，任人撿拾，「不光對蚯蚓進行無差別傷害，還對土壤中的其他生物造成傷害，是一種滅絕式的捕殺行為。」