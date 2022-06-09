　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

乾蚯蚓1公斤賣1320元引「滅絕式」捕殺　電蚯蚓機狂賣成惡性循環

▲蚯蚓。（圖／CFP）

▲蚯蚓為中藥材的一種，還可當作天然餌料釣魚。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

蚯蚓乾又稱地龍乾，是一種含有地龍素、氨基酸及維生素等養分的中藥材，不僅可作為珍貴藥物治療疾病，也被釣魚愛好者當作天然魚餌使用，導致蚯蚓在市場上的價格節節攀升。據了解，乾蚯蚓1公斤可賣到300元人民幣（約1320元新台幣），同時，可提供「滅絕式」捕殺的電蚯蚓機也因而大賣。

▲各式各樣的電蚯蚓機。（圖／翻攝百度）

▲網路上販售各式各樣的電蚯蚓機。（圖／翻攝百度）

《上觀新聞》報導，網路上搜尋「電蚯蚓機」、「地龍儀」等關鍵字，一種形似大電池的金屬儀器滿屏（螢幕）皆是，價格在100多元至800元（人民幣，下同）不等，有些店鋪的銷量已經達到了十萬件之多，評論區也充斥著捕獵者在田地間使用該儀器的心得。

據悉，買家除了購買電蚯蚓機外，還需自備電瓶才能使用。機器一般使用在潮濕、鬆軟且富有有機物的泥土中，以庭院、菜園、耕田等地最佳。據賣家稱，一種標價近800元的「豪華型電蚯蚓機」，使用一次便可以輕鬆電出十幾斤蚯蚓。

大陸中國農業大學資源與環境學院教授孫振均認為，大功率的電蚯蚓機開發出來後，使抓捕蚯蚓的效率提高，連帶使得蚯蚓的數量下降，形成一種惡性循環，「蚯蚓，也就是中藥地龍乾價格暴漲，一公斤乾品幾年前大約70多元，現在280元都不一定能收到貨，有的已經漲到300多元。」

對於電蚯蚓機對生態造成的威脅，有專家批評，電蚯蚓機將直流電導入土壤，使得土壤中的蚯蚓受到「觸電」刺激後鑽出泥土，任人撿拾，「不光對蚯蚓進行無差別傷害，還對土壤中的其他生物造成傷害，是一種滅絕式的捕殺行為。」

►絕美項鍊、戒指254元起！女孩們快買起來

ET快訊
女童遭毆「鄉民正義」潑漆、撒冥紙！　5男1女慘了
快訊／湖北「飛機墜落爆炸」現場畫面曝光！　傷亡不明
男粉肉搜女直播主　破門入侵綑綁...餵藥囚禁8小時
LIVE／台南長短槍互轟35槍　火拼畫面曝光!1死1重傷
獨／「1類人」檢疫鬆綁0+7！　新規6／20上路
快訊／美軍售「1.2億美元海軍艦艇」！　外交部：今接獲正式通
揹屍畫面曝！女陳屍路間　救難人員徒步護送下山
新竹市下周恢復實體上課！　全台校園復課一次看
快訊／塞爾提克雙槍大爆發　總冠軍G3痛宰勇士
囚禁男友綑綁凌虐3天　恐怖女無保飭回又燒3屋...下場曝
19歲男國道酒駕！釀6車連撞1死3傷　誇張酒測值曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／湖北襄陽「飛機墜落引發爆炸」現場畫面曝光！目前傷亡不明

乾蚯蚓1公斤賣1320元引「滅絕式」捕殺　電蚯蚓機狂賣成惡性循環

大陸推常態化檢測「拖垮地方財政」　陸媒：部分地區要求民眾自費

女嬰「出生3天離奇身亡」監視器踢爆死前黑幕！醫偽造病歷騙家屬

印度調查陸企「不當財務行為」　匿名老總：查不出問題就要錢

陸遊戲版號有望恢復常態發放　但多家獲批公司「撐不下去」已轉型

小三生神仙字跡像印刷！超強筆記本「老師都認輸」　萬人朝聖全跪

朱立倫指「九二共識」創造性模糊　國台辦：要保持頭腦清醒

10年前被偷拍封為「翻版沈佳宜」　清華正妹博士近況曝光

湖南暴雨10人死亡「179萬人受災」 　經濟損失超過176億

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

小巷弄會車互不讓道！　2白車對決僵持15分鐘

柯P酸陳時中「每天報明牌」　嘆台灣這2年沒做好轉型

爸爸帶娃以為已經哄睡　媽低頭見兒睜大眼笑翻

倪安東扶正小三「飛美國辦婚禮」　親友見證下熱吻..管罄疑有喜

快訊／湖北襄陽「飛機墜落引發爆炸」現場畫面曝光！目前傷亡不明

乾蚯蚓1公斤賣1320元引「滅絕式」捕殺　電蚯蚓機狂賣成惡性循環

大陸推常態化檢測「拖垮地方財政」　陸媒：部分地區要求民眾自費

女嬰「出生3天離奇身亡」監視器踢爆死前黑幕！醫偽造病歷騙家屬

印度調查陸企「不當財務行為」　匿名老總：查不出問題就要錢

陸遊戲版號有望恢復常態發放　但多家獲批公司「撐不下去」已轉型

小三生神仙字跡像印刷！超強筆記本「老師都認輸」　萬人朝聖全跪

朱立倫指「九二共識」創造性模糊　國台辦：要保持頭腦清醒

10年前被偷拍封為「翻版沈佳宜」　清華正妹博士近況曝光

湖南暴雨10人死亡「179萬人受災」 　經濟損失超過176億

媽媽假裝暈倒！邊境秒衝向前「CPR急救」...雙腳大力壓胸口超機靈

台鐵「被改革」是員工不努力？　工會曝關鍵原因影響行車安全

桃園家暴案機車行遭潑漆、撒冥紙　涉案5男1女下場出爐

噁狼闖泳池淋浴間秒「蹲下張嘴」　他驚恐站著等：很怕被咬斷

洋基新王牌柯特斯只投4.1局本季最慘　邦威2度登板無失分

新北嗆「下指導棋」　羅秉成：消防局、衛生局聯繫有什麼問題？

快訊／湖北襄陽「飛機墜落引發爆炸」現場畫面曝光！目前傷亡不明

楊冪「胸下全是腿」黃金比例藏不住！　緊身皮褲＋纖腰太銷魂

印尼大師賽／周天成三局擊敗香港二哥　62分鐘收下8強門票

普丁健康再亮紅燈？「與總統對談」活動突推遲　外媒曝2可能情況

大陸熱門新聞

10年前被封「翻版沈佳宜」　清華正妹近況曝

女兒不像自己！24歲爸堅持驗DNA　

情侶豪宅「陽台激戰」16秒片瘋傳！女主角被逮了

男結婚16年發現3兒皆非親生　妻：血緣重要嗎

小三生神仙字跡像印刷！老師都認輸

賓利貴婦甜蜜婚紗照外流！國企高官認了親密關係

湖南暴雨10死179萬人受災 　經濟損失176億

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

澳洲軍機遭殲16警告　陸國防部回應

結婚16年！他驗DNA女兒全是別人的

超萌！家門口撿到豹貓幼崽

朱立倫談九二共識　國台辦回應

大陸本土+124疫情反覆再起！ 上海多處街道社區重新封控

女嬰出生3天離奇身亡！監視器踢爆死亡黑幕

更多熱門

相關新聞

缺錢竟用偷香油錢　 卡住以為神明顯靈

缺錢竟用偷香油錢　 卡住以為神明顯靈

高雄一名鄭姓男子（57歲）因缺錢花用，動起歪腦筋跑去旗山區一間宮廟，用工具以釣魚方式伸入功德箱內，成功竊得香油錢1500元，後來一度卡住讓他以為神明顯靈嚇得趕緊落跑，警方獲報過濾監視器畫面，花不到1天時間，就查出鄭男涉有重嫌，經過埋伏，26日上午將他查緝到案，訊後依竊盜罪嫌函送偵辦。

防疫居家釣魚　抓到一條奶油胖魚

防疫居家釣魚　抓到一條奶油胖魚

霧峰彩繪透天總價23萬！　在地人：不懂為何還掛售

霧峰彩繪透天總價23萬！　在地人：不懂為何還掛售

激戰1個小時！他釣獲31.5公斤淺金色大魚

激戰1個小時！他釣獲31.5公斤淺金色大魚

獨／釣魚未歸家屬急尋　溪中尋獲遺體

獨／釣魚未歸家屬急尋　溪中尋獲遺體

關鍵字：

蚯蚓地龍乾釣魚氨基酸蛋白

讀者迴響

熱門新聞

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

賴弘國首PO第3任老婆「正臉照」！

溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！警找到嫌犯已死亡

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

西門町旅館「3人房一晚1500」　前員工爆恐怖內幕

她40年前封「台灣第一美人」！曹西平翻出合照：這才是仙女

蕭敬騰證實「已長居成都」：生活很開心

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

女星溺死驚爆「船上遭虐殺拋屍」！4細節戳破騙局

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

蕭敬騰長居成都　經紀公司曝原因

台南歸仁街頭槍戰　互轟35槍火拼畫面曝

10年前被封「翻版沈佳宜」　清華正妹近況曝

莫德納次世代疫苗要來啦　醫想問BNT一件事

1年近千件！林義傑公司超會「抓盜版」

更多

最夯影音

更多
小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯
父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面