缺錢使怪招...釣魚法偷香油錢　線卡住「以為神明顯靈」嚇到逃跑

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名鄭姓男子（57歲）因缺錢花用，動起歪腦筋跑去旗山區一間宮廟，用工具以釣魚方式伸入功德箱內，成功竊得香油錢1500元，後來一度卡住讓他以為神明顯靈嚇得趕緊落跑，警方獲報過濾監視器畫面，花不到1天時間，就查出鄭男涉有重嫌，經過埋伏，26日上午將他查緝到案，訊後依竊盜罪嫌函送偵辦。

▲鄭姓男子跑到旗山區一間宮廟，用工具以釣魚方式伸入功德箱內，成功竊得香油錢1500元。（圖／記者吳世龍翻攝）

旗山分局大洲派出所警方25日下午接獲地皇宮廟方人員報案，指廟內功德箱內的香油錢遭人竊取，警方立即調閱周遭監視器，發現一名男子行跡可疑，且這名男子進廟時，前先是戴上鴨舌帽，並換上連帽外套，再進入廟內左顧右盼，趁著四下無人的時候，拿出口袋內預先準備好的細線綁鐵片黏上雙面膠，以釣魚方式伸入功德箱內，黏住香油錢竊得1500元。

▲鄭姓男子成功竊得香油錢1500元後，要再繼續竊取時，鐵片卻意外卡住甚至斷裂直接掉在功德箱內。（圖／記者吳世龍翻攝）

男子食髓知味，要再進一步竊取更多香油錢時，鐵片卻意外卡住怎麼樣也拔不出來，最後甚至斷裂掉落在功德箱裡，嚇得他以為神明顯靈，隨即逃離現場、急奔而去。

警方過濾監視器畫面比對後，發現住在旗山區的鄭男涉有重嫌，但他作息不正常，查緝困難，經員警努力不懈埋伏之下，終於順利於26日上午8時30分查獲鄭嫌到案。

鄭男向警方供稱，他因缺錢花用，才會動起歪腦筋竊取香油錢，警方詢後依竊盜罪嫌將鄭男函送橋頭地檢署偵辦。廟方人員感謝警方能在24小時內就查緝到竊嫌，並找回遭竊的香油錢。